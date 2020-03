> Essity:Der Papierproduzent Essity im Mannheimer Norden Mannheim ist der größte europäische Produktionsstandort des schwedischen Unternehmens (Sitz Stockholm) in Deutschland. Aber nur wenige können mit diesem Namen etwas anfangen. Dann schon eher "die Zellstoff" oder SCA, denn das Werk hat Geschichte.

> Zewa: Am Standort Mannheim wurde bereits 1884 Papier hergestellt. Gegründet unter dem Namen Zellstofffabrik Waldhof wuchs das Unternehmen in den Folgejahren. 1925 wurde die Marke Zewa eingetragen, die noch heute in Mannheim produziert wird. 1970 fusionierte die Zellstoffabrik mit den Aschaffenburger Zellstoffwerken zu den Papierwerken Waldhof-Aschaffenburg (PWA).

> SCA: 1995 erwarb die schwedische Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA die Mehrheit an PWA und baute die Hygieneproduktion weiter aus. 2017 wurde aus dem ehemaligen SCA Hygienebereich dann das Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity.

> Gruppe: Die global agierende Unternehmensgruppe entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Hygienepapiere für Endverbraucher. Darüber hinaus Babypflege-, Inkontinenz und medizinische Produkte.

> Mannheim: Hier ist einer von sieben Essity-Standorten in Deutschland und der einzige Betrieb mit integrierter Produktion, der vom Holz über Zellstoff bis zum fertigen Papierprodukt alles selbst verarbeitet. Hier arbeiten rund 2000 Mitarbeiter. Technischer Geschäftsführer ist Roger Schilling, Kaufmännischer Geschäftsführer und Finance Manager ist Stephan Franke. (boo)