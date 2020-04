Von Matthias Kros

Heidelberg/Mannheim. Die Gewerkschaft Verdi Rhein-Neckar warnt angesichts der Corona-Krise vor einer Überlastung der Mitarbeiter im Einzelhandel: "Die Kollegen in den derzeit geöffneten Betrieben, sowohl im Einzel- als auch im Großhandel, leisten täglich seit drei Wochen eine herausragende Arbeit, die sie längst an ihre Leistungsgrenze gebracht hat", sagte Sabine Möller, für den Handel zuständige Sekretärin bei der Dienstleistungsgewerkschaft, am Donnerstag in Mannheim. "Sie gehen abends erschöpft und müde nach Hause und geben jeden Tag aufs Neue alles, damit die Regale gefüllt sind und die Ware verfügbar ist". Jedem gebühre Respekt und Anerkennung, auch deshalb, weil sie täglich trotz Schutzvorkehrungen dem Risiko der Ansteckung ausgesetzt seien. "Jetzt sieht man, wie wichtig Personal im Handel ist", so die Gewerkschafterin. "Ich hoffe, dass in der Bevölkerung in diesen Wochen noch deutlicher wird, dass auch diese Tätigkeiten eine viel bessere Bezahlung verdient."

Auf der anderen Seite stünden die Mitarbeiter in den Warenhäusern und Fachgeschäften, die wegen der aktuellen Auflagen nicht öffnen dürften, sagte Möller weiter. Sie seien in der Regel komplett in Kurzarbeit mit den entsprechenden finanziellen Einbußen. "70 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel sind Frauen und sie arbeiten ohnehin überwiegend in Teilzeit". Komme dann noch der Abzug beim Kurzarbeitergeld hinzu, werde es für viele schwierig überhaupt noch die Familie zu ernähren und den Lebensunterhalt zu bezahlen.

Hinzu käme die Unsicherheit, was die Zukunft der Unternehmen angehe, so Möller. Bestes Beispiel sei aktuell Galeria Karstadt Kaufhof. Die Warenhauskette sucht seit Mittwoch Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Damit verwehrt sich das Unternehmen gegen den Zugriff der Gläubiger, ohne dass die Betriebe bereits Insolvenz anmelden müssen. Die Geschäftsführung bleibt vorerst am Ruder. Karstadt Kaufhof hat in der Region vier Filialen, zwei in Heidelberg und zwei in Mannheim. Die Zahl der Mitarbeiter schätzt Möller insgesamt auf rund 400, die derzeit alle in Kurzarbeit sind. Sie hatten bereits am Freitag einen Brief von der Geschäftsführung erhalten, in dem von einer "existenziellen Bedrohung unseres Unternehmens" die Rede ist. Nach eigenen Angaben verliert Galeria Karstadt Kaufhof durch die Schließung der Warenhäuser seit dem 18. März jede Woche mehr als 80 Millionen Euro Umsatz. Von dem Schritt, unter den Schutzschirm zu schlüpfen, sei sie überrascht worden, sagte Möller am Donnerstag. Sie hoffe nun, dass alle Arbeitsplätze erhalten blieben.

Groß ist die Unsicherheit auch in den drei Filialen der Warenhauskette Real in Mannheim, Brühl und Edingen-Neckarhausen. Die Kollegen erhielten am Dienstag Post von dem neuen Eigentümer SCP Retail Investments. Zwar steht mittlerweile fest, dass ein Großteil der Filialen an Edeka und Kaufland weiterverkauft wird und die Arbeitsplätze dabei erhalten bleiben. Welche Filialen aber bei wem landen, ist offen. "Aus Rücksicht auf die Verhandlungen wie auch die kartellrechtliche Prüfung, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu einzelnen Standorten machen", heißt es in dem Brief, der der RNZ vorliegt. Erst im vierten Quartal dieses Jahres rechne man mit den ersten Marktübergängen. Der Gesamtprozess könne sich sogar bis zu 18 Monate hinziehen.