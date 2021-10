Heidelberg/Köln. (hol) Der Aufbau eines Netzes an Ladesäulen für E-Autos hat sich deutlich beschleunigt. Das geht aus einem neuen Report hervor, den der Tüv Rheinland gemeinsam mit dem Datenlieferanten Charge Radar am Donnerstag vorgestellt hat. In drei Jahren wurde die Zahl der Ladestationen in Deutschland mehr als vervierfacht. Ende 2017 waren es demnach 11.000 Ladepunkte an 5000 Standorten, Ende 2020 bereits mehr als 50.000 Anschlüsse an mehr als 23.000 Stationen. Alleine im letzten Quartal 2020 kamen mehr als 7000 Ladepunkte hinzu – mehr als in jedem anderen Quartal im untersuchten Zeitraum.

Knapp feder fünfte der neu geschaffenen Ladepunkte liefert mit Gleichstrom eine Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt (kW) und gilt damit als Schnellladesäule. Punkte mit Wechselstrom und bis zu 22 kW machten 81 Prozent aus.

"Um der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, muss es genügend öffentlich verfügbare Lademöglichkeiten für die schnell wachsende Zahl der Elektrofahrzeuge geben", sagt Martin Dillinger, Experte für alternative Antriebe im Future Mobility Team von TÜV Rheinland.

Der Ausbau verläuft regional stark unterschiedlich: So entstanden 43 Prozent der Ladepunkte in städtischen Gebieten, 40 Prozent in gemischten und nur 17 Prozent im ländlichen Raum. Dies könnte zwar je nach Bevölkerungszahl und Ladeverhalten bedarfsgerecht sein, heißt es in dem Report. Es fördere aber nicht den flächendeckenden Ausbau.

Hinzu kommt, dass an städtischen Ladepunkten die Zuverlässigkeit eher zugenommen hat, während in ländlichen Gebieten die Ausfallrate zum Beispiel wegen Wartungsproblemen gestiegen ist. "Um flächendeckend Akzeptanz zu schaffen, ist es wichtig, dass Stadt und Land sich nicht weiter auseinanderentwickeln", heißt es im Report.

Die Abdeckung ist auch je nach Region sehr verschieden: In einem kombinierten Ranking aus Ladepunkten und Ladevorgängen pro Einwohner liegen sieben der zehn ersten Städte im Süden und Südwesten, darunter Stuttgart (1), München (3), Speyer (4), Böblingen (5) und Landau (6). Nur Hamburg (2), Essen (7) und Dresden (10) liegen in anderen Teilen der Republik. Besonders im Osten und Norden zeigen sich weiße Flecken auf der Karte.

Parallel zum Aufbau hat sich auch die Nutzung der Ladesäulen fast kontinuierlich verstärkt – mit einem exponentiellen Wachstum von Jahr zu Jahr, abgesehen von einem Pandemie-bedingten Knick im zweiten Quartal 2020. Die Zahl der Ladevorgänge mit Wechselstrom hat sich von Anfang 2018 (177.000 pro Quartal) bis Ende 2020 (1,9 Millionen) mehr als verzehnfacht. An Schnellladesäulen fiel in dieser Zeit der Anstieg noch stärker aus – von 30.000 auf mehr als 500.000.

Der Auswertung zufolge werden Schnellladesäulen stärker auch am Wochenende genutzt und an Werktagen über die Mittagszeit, mit weniger Fokus auf den Berufsverkehr. Dies könne darauf hindeuten, "dass Elektrofahrzeuge jüngst mehr und mehr auch im Alltag auf längeren Strecken genutzt werden".