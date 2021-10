Von Matthias Kros

Heidelberg. Der noch junge digitale Versicherer Getsafe aus Heidelberg hat von Investoren weitere 55 Millionen Euro erhalten. Damit habe man die aktuelle Finanzierungsrunde mehr als verdreifacht, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit. Im Dezember 2020 hatte Getsafe bereits 25 Millionen Euro eingesammelt. Es dürfte die größte Finanzierungsrunde sein, die je ein Start-up aus der Rhein-Neckar-Region abschließen konnte.

Getsafe ist eine 2015 gegründete App-basierte Versicherung und betreut inzwischen eine Viertelmillion Kunden in Deutschland und Großbritannien. Damit reklamiert das Unternehmen den Titel "Europas größter Neoversicherer" für sich. Schon heute sei man Marktführer in der Zielgruppe der Versicherungserstkäufer, also aller, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Versicherung abschließen. Getsafe bietet Produkte aus den Bereichen Kfz-, Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz- und Zahnzusatzversicherungen an. Über eine App können die Kunden mit wenigen Klicks und in Echtzeit Versicherungen abschließen, Fragen klären oder Schäden melden.

Getsafe-Mitbegründer und CEO Christian Wiens. Foto: Getsafe

Zu den neuen Investoren gehörten einige der größten Unternehmerfamilien aus Deutschland und der Schweiz sowie bekannte Tech-Finanzierer wie Earlybird und Abacon Capital. Bestehende Investoren wie CommerzVentures und Swiss Re hätten sich ebenfalls beteiligt, heißt es in der Presseinformation.

Im Gegenzug erhielten die Investoren weitere Anteile am Unternehmen, erklärte Christian Wiens, CEO und Mitbegründer von Getsafe, gegenüber der RNZ. Der von ihm selbst und der Belegschaft gehaltene Anteil verändere sich dadurch aber kaum.

Das Geld werde zum einen für die Eigenkapital-Auflagen der BaFin notwendig sein. Wiens hofft, noch in diesem Jahr die Lizenz als Vollversicherer von der Behörde zu erhalten. "Diese Lizenz gibt uns die nötige Freiheit, unkonventionelle Wege zu gehen und Innovationen freier und schneller zu verwirklichen als zuvor,” so Wiens. "Zudem werden wir in die Technologie und weiteres Wachstum investieren", erklärte er. Getsafe wolle schon bald weitere europäische Auslandsmärkte erobern, im Fokus seien zum Beispiel Frankreich, Österreich, Italien und Spanien. Außerhalb Deutschlands ist der Versicherer seit 2020 in Großbritannien aktiv und unterhält auch einen kleineren Standort in London.

Abgesehen davon kann sich Wiens neue Versicherungsangebote vorstellen wie Wohngebäude-, Tierkranken- oder Lebensversicherungen. Die gesamte technische Infrastruktur des Unternehmen sei im Kern auf mehrere Sparten, Sprachen und Märkte ausgelegt. Im Gegensatz zu etablierten Versicherungskonzernen sei Getsafe damit in der Lage, binnen weniger Monate in einen neuen Markt oder eine neue Produktlinie zu expandieren.

Zudem werde man weiter einstellen, so Wiens, derzeit beschäftige Getsafe rund 150 Mitarbeiter. In Planung ist in diesem Zusammenhang ein weiterer Standort in Deutschland, Berlin sei in der engeren Auswahl, erklärte Wiens, noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung fallen."Die Versicherungsmarken, die wir heute kennen, wurden in einer ganz anderen Epoche und zu völlig anderen Rahmenbedingungen aufgebaut", so Wiens. "Aber Versicherungen können viel besser sein, wenn sie durch Technologie und maschinelles Lernen unterstützt werden. Deshalb glauben wir, dass Versicherungsunternehmen, die von Grund auf auf ihrer eigenen digitalen Plattform aufgebaut sind, den Markt in den kommenden Jahrzehnten beherrschen werden.”

Das sieht Christian Nagel, Partner bei Earlybird, offenbar ähnlich: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team um CEO Christian Wiens", sagte er laut Pressemitteilung. Die Vision von Getsafe sei "eine fantastische Reise, an der wir teilhaben können”. Earlybird investiere in "innovative und skalierbare Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren". Getsafe sei einzigartig positioniert, "um die Lücke zwischen traditionellem Versicherungsvertrieb und den Bedürfnissen einer neuen Generation Kunden in Europa zu schließen."