Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. Die Benpac Holding sieht den Grund für den geplatzten Kauf der Gallus-Gruppe im "Widerstand", dem das Unternehmen "in den vergangenen Monaten ausgesetzt" gewesen sei. Das ließ Benpac-Eigner Marco Corvi am Montag mitteilen. Am vergangenen Freitag hatte die Heidelberger Druckmaschinen AG erklärt, dass der Kauf nicht vollzogen worden sei, da Benpac den Kaufpreis in Höhe von 120 Millionen Euro nicht gezahlt habe, obwohl dafür alle Voraussetzungen vorgelegen hätten.

Die Benpac Holding mit Sitz im Schweizerischen Stans erklärte nun, sie habe sich am Freitag entschieden, die Gallus-Akquisition nicht zu vollziehen. "Die Reaktionen aus dem Markt, aber auch aus den Gallus-Firmen selbst waren so stark, dass eine erfolgreiche Umsetzung in Frage gestellt werden musste", sagte Corvi laut Mitteilung. Zudem sei die unterschiedliche Auslegung eines Zusammenarbeitsvertrages zwischen Gallus und Benpac schlussbestimmend für den Entscheid gewesen. "Der Verwaltungsrat der Benpac Holding AG bedauert die gescheiterte Übernahme."

Heideldruck kommentierte diese Darstellung am Abend nicht. "Fakt bleibt aber, dass – wie in der Adhoc mitgeteilt – am Freitag sämtliche Voraussetzungen für das Closing vorlagen", erklärte ein Sprecher.

Im Juli vergangenen Jahres war bekannt gegeben worden, dass Benpac die Gallus-Gruppe für 120 Millionen Euro von Heidelberger Druckmaschinen übernehmen wollte. Gallus mit Sitz im Schweizerischen St. Gallen ist ein Hersteller von Druckmaschinen für den Etiketten- und Verpackungsdruck und beschäftigt rund 430 Mitarbeiter an fünf Standorten. Bis Ende 2020 hätte die Übernahme abgeschlossen sein sollen. Doch sie verzögerte sich, wurde kurz vor Silvester um einen Monat verschoben und schließlich Ende Januar von Heidelberger Druckmaschinen für gescheitert erklärt, da die Käuferin ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen sei und die Kaufpreissumme nicht überwiesen habe, so ein Unternehmenssprecher. Heideldruck werde seine Rechte geltend machen und prüfe insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz. Gallus verbleibe bei Heideldruck.

Benpac ist eigenen Angaben zufolge ein international tätiger Hersteller von Maschinen der Druck- und Verpackungsindustrie. Laut Firmenwebsite gehören weltweit 38 Unternehmen zur Gruppe, darunter Maschinenbau- und Spritzgussunternehmen, Druckmaschinenhersteller und Ingenieurbüros. 3650 Mitarbeiter beschäftigt die Benpac Gruppe demnach und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 750 Millionen Schweizer Franken.

An dieser Darstellung gibt es jedoch Zweifel. So stellten Berichten der "Luzerner Zeitung" zufolge mehrere ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeiter und externe Berater die vermeintliche Erfolgsgeschichte von Benpac und die angebliche Größe der Gruppe in Frage. Zudem berichteten sie der Zeitung zufolge über unbezahlte Rechnungen und andere Ungereimtheiten. So sind etwa laut Website zwei der fünf Management-Posten seit Monaten unbesetzt, darunter der des Finanzchefs. Den Angaben auf der Seite zufolge sollte der Posten bis zum 1. Dezember 2020 besetzt sein, ein anderer bis zum 1. Januar 2021.

Auch im Verwaltungsrat gab es zuletzt bemerkenswerte Abgänge. So verließ etwa ein ehemaliger Heideldruck-Mitarbeiter das Aufsichtsgremium von Benpac bereits nach wenigen Monaten wieder. Zu den Hintergründen äußerte er sich auf Anfrage nicht. Eine anderer ehemaliger Verwaltungsrat berichtete den Schweizer Journalisten zufolge von fehlenden Informationen des Unternehmens; die Rede ist auch von mangelnder Transparenz. Corvi, der Gründer und Inhaber von Benpac, wies alle Vorwürfe zurück.

Der Heideldruck-Sprecher wies nun darauf hin, dass die Käuferin für Heidelberger Druckmaschinen keine Unbekannte gewesen sei: "Wir haben 2019 Mitarbeiter am Standort St. Gallen an Benpac übertragen. Das verlief reibungslos." Zudem versicherte er erneut, Heideldruck habe "den gesamten Transaktionsprozess in jeder Phase sorgfältig nach den üblichen Standards geführt" – "dazu gehört auch die Prüfung der Solvenz der Käuferin". Ebenso äußerte sich die Kanzlei DLA Piper, die Heideldruck beim Verkauf der Gallus-Gruppe beraten hatte. Die Rechtsanwaltskanzlei Baker & McKenzie, die Benpac beraten hatte, äußerte sich auf Anfrage nicht.

Bei den Heideldruck-Anlegern kam die Nachricht vom geplatzten Verkauf der Gallus-Gruppe nicht gut an. Die Aktie des Unternehmens ging seit der Mitteilung vom Freitagabend auf Talfahrt. Nachbörslich fiel sie um um 4,7 Prozent. Am Montag verlor sie gut 7 Prozent und stand am Abend bei 1,12 Euro. Damit ist sie jedoch noch weit vom 52-Wochen-Tief von 0,48 Euro entfernt.