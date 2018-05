Von Thomas Veigel

Wiesloch. "Die Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen Monaten war erfreulich. Wir wissen aber sehr genau, dass wir das Versprochene liefern müssen, damit das kein Strohfeuer bleibt." Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, musste in den vergangenen Tagen erleben, dass schon eine nicht ganz so euphorische Analystenstimme ausreicht, um den Aktienkurs mächtig unter Druck zu setzen. Und sollte der Vorstand in den nächsten Quartalen einmal nicht "liefern", dürften die in Lauerstellung ausharrenden Leerverkäufer Grund zum Jubeln haben.

16 (9) Millionen [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Kennziffern der Heidelberger Druckmaschinen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (Vorjahreszahlen in Klammern) Umsatz:

559 (586) Millionen Euro Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit):

29 (24) Millionen Euro Quartalsergebnis:

16 (9) Millionen Euro Mitarbeiter: 11.490 (11.519)

davon Heidelberg und Wiesloch: 4952 (4891)

Dass zumindest auf der Umsatzseite nicht alles nach Plan läuft, zeigen die gestern veröffentlichten Zahlen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2017/218, das am 30. September endete. Währungsverluste in Asien und eine Kaufzurückhaltung der Kunden in den USA ließen den Umsatz leicht sinken. Dazu kommt der bewusste Verzicht auf Umsatz durch die Reduzierung des Handels mit gebrauchten Druckmaschinen. In den USA warten die Unternehmen auf die versprochene Steuersenkung, bis dahin werden Investitionen verschoben. Man wolle zwar den Umsatz des Vorjahres wieder erreichen, müsse aber wegen der zunehmenden Risiken die Planung eventuell neu bewerten.

Auf der Ergebnisseite sieht sich das Unternehmen im Plan. Erstmals seit zehn Jahren wurde im Halbjahr ein Gewinn erzielt, auch wenn er mit 0,3 Millionen Euro bescheiden ausfiel. Finanzvorstand Dirk Kaliebe bestätigte gestern bei einer Telefonpressekonferenz die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr: Der Gewinn nach Steuern soll moderat steigen, im vergangenen Jahr wurde ein Konzernergebnis von 36 Millionen Euro erzielt.

Das laufende Geschäftsjahr hat Rainer Hundsdörfer bereits auf der Bilanzpressekonferenz im Juni als "Übergangsjahr" bezeichnet, größere Sprünge nach vorne sind erst für die kommenden Jahre zu erwarten. Mittelfristig will der seit einem Jahr amtierende Vorstandschef den Umsatz um 500 Millionen Euro auf drei Milliarden Euro erhöhen, der Gewinn nach Steuern soll eine dreistellige Millionenhöhe erreichen. Das soll durch die Stärkung der Technologieführerschaft, der zügigen digitalen Transformation und dem Erreichen der "operativen Exzellenz" realisiert werden. 50 Millionen Euro jährliche Einsparungen verspricht sich Hundsdörfer alleine durch operative Maßnahmen. Dazu soll vor allem die Führungsstruktur des Unternehmens umgebaut werden. "Unser Management wird schlanker, effizienter und agiler", verspricht der Vorstandschef, "Verantwortlichkeiten werden neu geregelt." Umgesetzt werden soll die neue Struktur im kommenden Geschäftsjahr ab 1. April. Man habe noch jede Menge Ideen, sagte Hundsdörfer, die er und seine Vorstandskollegen "mit aller Konsequenz" umsetzen wollen. "Der kulturelle Wandel im Unternehmen hat gerade erst begonnen.

Bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern hat das Unternehmen zuletzt auch den 3D-Druck entdeckt. Für das Berliner Unternehmen Bigrep werden in Wiesloch Maschinen gebaut.