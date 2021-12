Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Stans/Wiesloch. Die Schweizer Benpac Holding mit Sitz in Stans, die im vergangenen Jahr eine Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG für rund 120 Millionen Euro übernehmen wollte, ist offenbar überschuldet. "Ich kann bestätigen, dass das Kantonsgericht Nidwalden am 16. November 2021 Konkurs eröffnet hat über die Benpac Holding", sagte Oliver Mattmann, Sprecher der Staatskanzlei im Schweizer Kanton Nidwalden auf RNZ-Anfrage. Ein Benpaq-Sprecher bestätigte den Sachverhalt ebenfalls und fügte hinzu, dass derzeit ein Beschwerdeverfahren gegen den Konkursentscheid laufe. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf Heideldruck: Der Druckmaschinenbauer hatte wegen des gescheiterten Verkaufs Schadenersatz in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro gegen Benpac und den Firmeninhaber Marco Corvi geltend gemacht. Ob die Heidelberger dieses Geld jemals sehen, ist nun ungewisser denn je.

Überraschend kommt der Konkurs derweil nicht, die Zweifel an Benpac und Corvi sind nicht neu: Seit rund einem Jahr kommen etwa in der "Luzerner Zeitung" Geschäftspartner, Mitarbeiter und Berater von Benpac zu Wort, die die Darstellungen und die Zahlungsmoral des Unternehmens und seines Inhabers in Frage stellten. Corvi wies das mehrfach zurück.

Trotzdem lässt der jetzt eingetretene Konkurs erneut die Frage aufkommen, wie sich Heideldruck überhaupt auf das Geschäft mit Benpac einlassen konnte. Man habe "den gesamten Transaktionsprozess in jeder Phase sorgfältig nach den üblichen Standards geführt", verteidigte sich der blamierte Druckmaschinenbauer damals. Auch am Freitag spielte ein Konzernsprecher den Vorgang herunter: "Wir verfolgen unsere Ansprüche gegen der Firma Benpac Holding AG im Rahmen des Konkursverfahrens weiter", sagte er kurz und knapp. "Das Verfahren gegenüber Herrn Corvi läuft separat davon."

Es geht um den Verkauf des Schweizer Spezialdruckmaschinenbauer Gallus mit Sitz in St. Gallen durch Heideldruck an Benpac, der im Januar dieses Jahres geplatzt war. Als Grund gaben die Heidelberger damals an, dass die Benpac Holding den vereinbarten Kaufpreis in Höhe von 120 Millionen Euro nicht fristgemäß gezahlt habe. In der Folge blieben die fünf Gallus-Standorte mit rund 430 Mitarbeitern bei Heideldruck.

Das Heideldruck-Management kündigte daraufhin an, Schadenersatz-Ansprüche geltend machen zu wollen, zum einen gegen Benpac, zum anderen gegen Corvi persönlich, da dieser im Dezember 2020 zur Absicherung des Kaufs ein notarielles Schuldanerkenntnis eingegangen war. Im Geschäftsbericht der Heidelberger war die Höhe dieses Betreibungsverfahrens mit dem "vertraglich pauschalisierten Schadenersatzanspruch von 50 Millionen Euro" beziffert.

Auf Fragen zu diesen Forderungen äußerte sich Marco Corvi nicht persönlich. Er sei dazu aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, teilte der Benpac-Sprecher mit. Mit Blick auf die Schadenersatzforderungen gegen das Unternehmen erklärte er, seines Wissens befänden sich beide Parteien in einem Schiedsgerichtsverfahren. Die Frage, ob der Konkurs Auswirkungen auf mögliche Schadenersatzansprüche der Heidelberger Druckmaschinen AG habe, beantwortete er nicht. Allerdings erklärte der Sprecher, dass die Forderung, die nun zur Eröffnung des Konkurs geführt habe, nicht im Zusammenhang mit Heideldruck stehe.

Beim Betreibungsverfahren gegen Marco Corvi persönlich ist nach Angaben des Sprechers eine Beschwerde anhängig. Beide Verfahren seien in einem frühen Stadium, fügte er hinzu. Zudem habe Corvi ihm gegenüber immer betont, "dass er dem Ausgang in beiden Fällen gelassen entgegenschaut". Daher erübrigten sich seiner Ansicht nach Spekulationen darüber, was im einen oder anderen Fall geschehen würde.

Auf die Frage, ob der Konkurs der Benpac Holding irgendeinen Einfluss auf mögliche Schadenersatzansprüche von Heideldruck Corvi gegenüber habe und ob ihm persönlich ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, um Ansprüche in dieser Höhe zu erfüllen, erklärte der Sprecher: "Die persönlichen Vermögensverhältnisse von Herrn Corvi sind seine Sache."

Nicht nur auf der Benpac Holding lasten der "Luzerner Zeitung" zufolge Schulden. Dem Blatt zufolge bringt ein aktueller Betreibungsregisterauszug der Benpac Produktions AG in Stans, die derzeit liquidiert wird, mehrere Konkursandrohungen und Betreibungen zum Vorschein.

Darunter befinden sich demnach unter anderem die ehemalige Pensionskasse, die eidgenössische Steuerverwaltung sowie die Ausgleichskasse Nidwalden. Allein der Eintrag der Schwyzer Pensionskasse Tellco belaufe sich auf mehr als 300.000 Franken, schreiben die Schweizer Journalisten. "Gesamthaft betragen alle Forderungen alleine gegenüber der Benpac Produktions AG rund 1,5 Millionen Franken."

Zur Eröffnung des Konkurses erklärte Corvi dem Blatt im November, dass die Liquidation der Holding bereits beschlossen worden sei. Die Angestellten seien schriftlich darüber informiert worden, dass ihnen gekündigt werde und die Schweizer Firmen liquidiert werden sollten. Im selben Monat hatte die Benpac Holding auf ihrer Website angekündigt, dass sich die Gruppe vollständig aus der Schweiz zurückziehe. Unternehmen und Standorte in dem Land würden geschlossen, hieß es damals.