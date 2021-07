Heidelberger Druckmaschinen hat die dritte Produktionslinie für Wallboxen am Standort Wiesloch-Walldorf in Betrieb genommen. Foto: Heidelberger Druckmaschinen

Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im Juni die dritte Produktionslinie für Wallboxen im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf in Betrieb genommen. Der Nachfrageboom nach Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im privaten Bereich halte unvermindert an, teilte das Unternehmen am Montag mit. Daher investiere Heidelberger Druckmaschinen erneut in den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten von Wallboxen. Im Januar 2021 war die Kapazität bereits verdoppelt worden.

Deutlich mehr als 50.000 Wallboxen hat der Druckmaschinenbauer eigenen Angaben zufolge in den zurückliegenden zwei Jahren gebaut. Im Dreischicht-Betrieb würden die Ladestationen rund um die Uhr hergestellt. "Entsprechend ist auch geplant, die Zahl der Mitarbeitenden in diesem Arbeitsgebiet weiter zu erhöhen", wie das Unternehmen mitteilte.

"Um den wachsenden Auftragsbestand abbauen zu können, werden wir die Kapazitäten für Wallboxen im laufenden Jahr erneut verdoppeln", sagte Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer laut Mitteilung. "Damit stärken wir unsere führende Position in diesem boomenden Marktsegment und können auch außerhalb Deutschlands profitabel wachsen." Das Unternehmen beruft sich auf aktuelle Marktanalysen, die von einem jährlichen Marktwachstum jenseits der 20 Prozent-Marke ausgingen.

Derzeit werden zudem neue Vertriebswege und -regionen aufgebaut. "So wurde beispielsweise mit dem Elektronikfachhändler MediaMarkt eine enge Vertriebskooperation eingegangen", teilte Heideldruck mit. Neben Deutschland bietet das Unternehmen seine Ladelösungen im Ausland bereits in Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen und Ungarn an. Weitere Länder in Europa sollen mit dem Ausbau des Geschäftsfeldes folgen.

Zugute kommt dem Unternehmen dabei vermutlich, dass die staatliche Förderung durch die KfW-Bank kürzlich aufgestockt worden ist. Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das Programm zur Förderung privater Ladestationen für E-Autos an Wohngebäuden um 300 Millionen Euro aufgestockt hat, nachdem die bisherigen Mittel von 500 Millionen Euro bereits aufgebraucht gewesen waren. Die Finanzierung soll aus dem Energie- und Klimafonds erfolgen, wie dpa am vergangenen Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zufolge sind bereits Anträge für 620.000 private Ladepunkte eingegangen, was bei 900 Euro Förderung je Ladepunkt einer Summe von 558 Millionen Euro entspricht. Mit dem Gesamtbudget von 800 Millionen Euro könnten also 888.888 Ladepunkte gefördert werden. Nun könne die Wallbox-Förderung in Kürze fortgesetzt werden, so Scheuer. "Laden muss überall und jederzeit möglich sein. Eine flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur ist Voraussetzung dafür, dass mehr Menschen auf klimafreundliche E-Autos umsteigen." Auf der Website der KfW hieß es am Montag, die Antragstellung für Zuschüsse in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt sei in Kürze wieder möglich.

Die Neuzulassungen von Elektroautos sind in den vergangenen Monaten vor allem wegen höherer staatlicher Prämien stark gestiegen. Rund 149.000 Batterie-Antriebe kamen nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von Anfang Juli im ersten Halbjahr 2021 neu auf die Straße. Das waren mehr als drei Mal so viele E-Autos wie noch im Vorjahreszeitraum. Mehr als jeder zehnte Neuwagen hatte damit einen Elektromotor. Noch im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte ihr Anteil gerade einmal bei 3,5 Prozent an allen Neuzulassungen gelegen.