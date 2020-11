Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk vom Typ Speedmaster CX 102. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. Der Stellenabbau bei den Heidelberger Druckmaschinen ist in trockenen Tüchern. Die 1660 Arbeitsplätze, die weltweit wegfallen sollen – rund 1000 davon im Stammwerk in Walldorf/Wiesloch – sind vereinbart und festgelegt, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal mitgeteilt hat. So werden im laufenden Geschäftsjahr bereits 1000 Stellen gestrichen, bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 die restlichen. Der Abbau ist Teil eines "Transformationsplans" – eines umfangreichen Sparprogramms, das Heideldruck im Frühjahr gestartet hat. Ziel ist es, das kriselnde Traditionsunternehmen wieder profitabel zu machen.

Die Reduzierung der Stellen geschehe weitgehend sozialverträglich, betonten der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer und Finanzchef Marcus Wassenberg am Dienstag bei einem Gespräch mit Journalisten – über Altersteilzeitregelungen und Wechsel in Transfergesellschaften. In diesen sollen die Mitarbeiter weitergebildet und nach Möglichkeit in andere Jobs vermittelt werden. Zwei Transfergesellschaften sind bereits im Juli und Oktober gestartet, weitere folgen im kommenden Jahr.

"Der Abbauplan steht und wird nun sukzessive realisiert", erklärte Finanzvorstand Marcus Wassenberg am Dienstag. Dadurch spart das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in diesem Geschäftsjahr rund 35 Millionen Euro ein, im kommenden 95 Millionen Euro und ab 2023 nochmals 120 Millionen Euro. Das Personal, fügte der Finanzchef hinzu, sei der größte Hebel bei der Kostenreduktion. Insgesamt schlägt das Transformationsprogramm – also nicht nur der Personalabbau – einem Sprecher zufolge im jetzige Geschäftsjahr mit 120 Millionen Euro zu Buche, in den folgenden beiden Jahren mit 60 Millionen Euro beziehungsweise 20 Millionen Euro.

Auch sonst kommt der Druckmaschinenbauer bei der Umstrukturierung voran: "Wir liefern, was wir versprochen haben", erklärte Hundsdörfer und verbreitete – trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Corona-Pandemie – Optimismus: Der Auftragseingang ziehe an, die Kunden investierten wieder. Zudem zeige die Neuausrichtung Wirkung: Schulden und Altlasten wurden reduziert und die Liquidität verbessert.

Das Unternehmen hat eine Hochzinsanleihe vorzeitig zurückgezahlt und Unternehmensteile wie etwa die Gallus-Gruppe verkauft. Bei der Straffung der Strukturen und der Schaffung einer agileren Organisation sei man "mit voller Kraft dabei", so Hundsdörfer. Ebenso bei der Konzentration auf das profitable Kerngeschäft mit Bogenoffset-Druckmaschinen und die Bedürfnisse der Kunden.

Mit Hilfe all dieser Maßnahmen sei es gelungen, das Unternehmen auf ein festes finanzielles Fundament zu stellen, fügte Finanzvorstand Wassenberg hinzu. So sei etwa der Free Cashflow (das Geld, das nach Abzug notwendiger Investitionen übrig bleibt) deutlich verbessert worden – wenngleich er mit -52 Millionen Euro noch immer im negativen Bereich liegt. Einzig die Eigenkapitalquote von 5,3 Prozent bezeichnete Wassenberg noch als unbefriedigend.

Mit Blick auf die weltweite Corona-Pandemie erklärte Hundsdörfer: "Wir haben kurzfristig das Richtige getan, um in der Krise stabil zu bleiben." Zwar bleibe die Situation herausfordernd. Doch sieht er eine deutliche Erholung, etwa bei den Aufträgen – insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt, wo die Aufträge bereits annähernd das Vorkrisenniveau erreicht hätten. Auch einen möglichen Impfstoff bezeichnete er als Hoffnungsschimmer.

Die Talsohle sei definitiv durchschritten, meinte Hundsdörfer. An seiner Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 hält das Unternehmen unverändert fest. Erwartet wird, dass der Umsatz – bedingt durch Belastungen aus der Covid-19-Pandemie – deutlich unter dem des Vorjahres (2349 Millionen Euro) liegen wird. Nach wie vor rechnet Heideldruck mit einem deutlich negativen Nachsteuerergebnis.