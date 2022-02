Von Matthias Kros

Heidelberg. Trotz der zuletzt erfreulichen Geschäftszahlen ist die Heidelberger Druckmaschinen AG an der Börse wieder stärker in den Fokus der gefürchteten Leerverkäufer geraten. In einer am Donnerstag im Bundesanzeiger veröffentlichten Pflichtmitteilung zeigte der Hedgefonds Ennismore Fund an, einen Anteil von 0,5 Prozent am Kapital von Heideldruck zu besitzen. Insgesamt halten die Leerverkäufer damit jetzt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,09 Prozent der Aktien des Druckmaschinenbauers. Neben Ennismore besitzt der US-Fonds BlueMountain Capital seit drei Jahren 0,59 Prozent an Heideldruck.

Leerverkäufer sind Spekulanten, die auf fallende Kurse setzen. Dafür leihen sie sich Aktien gegen eine Gebühr und verkaufen sie. Geht ihre Wette auf, können sie später die Papiere günstiger erwerben und dem Verleiher zurückgeben. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn. Heideldruck war zeitweise ein Liebling der Leerverkäufer gewesen, knapp zehn Prozent der Aktien waren bis vor wenigen Jahren in den Händen der Fonds.

Die Heidelberger hatten am Mittwoch überraschend gute Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (endet am 31. März) vermeldet und die Wende hin zu profitablem Wachstum beschworen. Der Aktienkurs schoss daraufhin in die Höhe und stieg auch am Donnerstag weiter bis über die Marke von 3 Euro hinaus.

Doch nicht nur die Hedgefonds sind noch immer skeptisch, was die Nachhaltigkeit von Heideldrucks Aufwärtstrend angeht. Auch die DZ Bank hat am Donnerstag die Einstufung der Aktie auf "Verkaufen" belassen. Der Trend bei den Auftragseingängen sei auch im dritten Quartal positiv gewesen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie. Die Ergebnisqualität allerdings sei angesichts der hohen Sondererträge eher schwach. Er sehe weiterhin Risiken wegen einer hohen Kosteninflation, angespannter Lieferketten, struktureller Schwierigkeiten der Druckmaschinenbranche sowie einer schwachen bilanziellen Verfassung.