Von Daniel Bernock

Heidelberg/Eberbach. Norbert Taschinski ist seit 35 Jahren bei Gelita, dem Weltmarktführer in Sachen Gelatineproduktion. So einen "Zirkus" wie derzeit habe der Betriebsrats-Chef jedoch noch nie erlebt. Der Grund befindet sich nur 25 Kilometer vom Gelita-Werk entfernt. Im beschaulichen Neidenstein hat Ende September der Gelita-Aktionär Peter Koepff Richtfest gefeiert. Seine Firma Gelinova soll ab 2019 unter anderem Blattgelatine produzieren - und damit in den Wettbewerb zu Gelita treten.

Hintergrund Gelita AG Die Eberbacher Gelita AG ist Weltmarktführer in der Gelatineproduktion. Das bekannteste Gelatine-Produkt sind Gummibärchen. In den vergangenen Jahren machte vor allem der Familienstreit der Gelita-Aktionäre Schlagzeilen. Peter Koepff hält zusammen mit seinen Kindern rund ein Drittel der Gelita-Anteile. Er ist zerstritten mit seinem Neffen, dem Hauptaktionär der Gelita AG, Philipp Koepff. Grund für die Streitigkeiten ist - unter anderem - der Verkauf einer Beteiligung am Medikamentenkapselhersteller R.P. Scherer im Jahr 2012 für 43 Millionen Euro. Laut Peter Koepff wurde die Beteiligung unter Wert verkauft. Seiner Meinung nach sei der Verkauf nur zustande gekommen, um eine üppige Sonderdividende auszuzahlen. Mithilfe dieser habe Philipp Koepff die Anteile eines dritten Familienstamms abkaufen können - und wurde so zum Mehrheitsaktionär. Philipp Koepff bestreitet das und sagt, zwischen dem Verkauf der R.P. Scherer Beteiligung und der Aufstockung seiner Anteile gebe es keinen Zusammenhang.

"Dass hier mit Geld, das von den Kollegen erwirtschaftet wurde, eine direkte Konkurrenz zu unserem Unternehmen aufgebaut wird, das ist nicht anständig", sagt Taschinski. In den vergangenen Jahren hätten Peter Koepff und seine Familie als Gesellschafter rund 45 Millionen Euro an Gewinnausschüttungen erhalten. Jüngst habe es ein Gespräch zwischen den Arbeitnehmervertretern und Koepff gegeben. "Wir haben ihm gesagt, dass er sich entscheiden muss: Entweder Gelita oder Gelinova", so Taschinski. Wenn er sich für Gelinova entscheide, dann solle er seine Anteile an Gelita verkaufen. Für den Fall, dass Koepff nicht einlenke, will der Betriebsrat etwa Demonstrationen organisieren. "Es kann nicht sein, dass die Kollegen bei Gelita die Leidtragenden des Familienstreits werden" (siehe Hintergrund).

Im Gespräch mit dem Betriebsrat habe Koepff versucht, sein Vorhaben kleinzureden. Er werde mit fünf bis sieben Mitarbeitern starten, habe er gesagt, so Taschinski. Das glaube er allerdings nicht. Das Werk in Neidenstein habe eine Fläche von 2750 Quadratmetern, rund zehn Millionen Euro habe Koepff investiert - das sei kein Projekt für fünf bis sieben Mitarbeiter.

Bei Gelita würden rund 100 Arbeitsplätze an der Blattgelatine-Produktion hängen. Die Maschinen liefen rund um die Uhr. Bei einer Reduktion der Fertigung drohten den Mitarbeitern wegen weniger Nachtzuschlägen Gehaltseinbußen.

Peter Koepff

Zudem sei es schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Dass Peter Koepff nun ebenfalls Mitarbeiter in diesem Bereich suche, mache die Sache nicht leichter. Außerdem, so Taschinski, habe Koepff bereits versucht, Gelita-Mitarbeiter abzuwerben.

Peter Koepff kann die Aufregung des Betriebsrats nicht verstehen. Bei Gelinova produziere er Blattgelatine über ein altes Patent, das jahrzehntelang bei Gelita gelegen habe. Es sei jedoch nie angewandt worden. "Die haben es nicht machen wollen", sagt der 77-Jährige. Nun habe es ihn im Alter noch einmal gereizt - und er habe sich entschieden, es selbst in die Hand zu nehmen. Das Verfahren, das er während seiner Zeit bei Gelita mitentwickelt habe, benötige bei der Produktion weniger Energie und sei sauberer.

Norbert Taschinski

Auch wenn er an den Erfolg seiner Unternehmung glaubt, kann er die Sorgen Taschinskis um Arbeitsplätze nicht nachvollziehen. "Unser Markteintritt wird niemandem wehtun, das wird keiner merken." Im ersten Jahr plane er eine Produktion von rund 50 Tonnen Blattgelatine. Gelita fertige dazu im Vergleich derzeit 1300 Tonnen pro Jahr. Neben der Blattgelatine will Koepff auch Verpackungen aus Gelatine herstellen. Diese seien biologisch abbaubar und könnten damit einen Beitrag leisten, den Plastikmüll zu verringern. Der promovierte Chemiker hat noch weitere Ideen, etwa Kaugummis auf Gelatinebasis oder Gesichtsmasken. Er lasse sich von seinem Vorhaben nicht abhalten, so Koepff. "Da denke ich gar nicht dran."

Dass er Mitarbeiter abwerbe, sei eine "fiese Unterstellung". Das habe er nie gemacht. Allerdings spreche er mit Mitarbeitern, "die an meine Tür klopfen". Ihm läge das Schicksal der Beschäftigten am Herzen. Er habe sich als Aktionär erfolgreich eingesetzt, dass keine Gelita-Mitarbeiter in einer Leiharbeitsfirma ausgegliedert werden. Bei der Kritik an der Finanzierung des Projekts verweist Koepff auf Fördergelder. 2,4 Millionen Euro habe er wegen der energiesparenden Herstellungsmethode vom Umweltministerium bekommen, 400.000 Euro vom Land. Zudem habe er einen gewissen Fremdkapitalanteil.

Aus dem Kreis der Familiengesellschafter war dieser Tage zu hören, dass nicht alle Mitglieder hinter dem Engagement von Koepff stehen. Allerdings: "Wenn jemand mit drei Prozent an einem Unternehmen beteiligt ist, kann keiner verbieten, in der gleichen Branche tätig zu werden." Peter Koepff hält noch etwas mehr als drei Prozent der Anteile, der Rest ist auf seine Kinder übertragen.