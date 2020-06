Von Matthias Kros

Heidelberg. Ludwig Merckle, Großaktionär und Aufsichtsrat von HeidelbergCement, hat in größerem Ausmaß Aktien des Heidelberger Baustoffkonzerns verliehen. Über seine Spohn Cement Beteiligungen GmbH habe Merckle 2,55 Millionen Stück HeidelbergCement-Aktien bis Mitte März 2021 verliehen, heißt es in einer Pflichtmitteilung des Dax-30-Wertes an die Deutsche Börse. Auf der Basis des aktuellen Kurses der HeidelbergCement-Aktie von knapp 47 Euro hat das verliehene Paket rein rechnerisch einen Wert von fast 120 Millionen Euro.

An wen Merckle, dessen Familie zu den reichsten in Deutschland zählt, die Aktien verliehen hat, geht aus der Pflichtmitteilung nicht hervor. Ein Konzernsprecher wollte den Vorgang ebenfalls nicht kommentieren. Nach Angaben von HeidelbergCement besitzt Merckle derzeit fast 28 Prozent der Anteile an dem Baustoffkonzern. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" hat der Investor, der im Aufsichtsrat Vorsitzender des Nominierungsausschusses ist, das zeitweilige, Corona-bedingte Kurstief der HeidelbergCement-Aktien genutzt und Aktien im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich nachgekauft. Solche Käufe ("Directors Dealings") gelten in der Krise als gutes Zeichen. Zeigen sie doch, dass sich die Insider in den Unternehmen aktuell von der Corona-Pandemie nicht verrückt machen lassen.

Das Verleihen von Aktien ist ein durchaus üblicher Vorgang an der Börse. Verleiher sind oft große Fonds, die nicht vorhaben, die Aktie kurzfristig zu verkaufen. Für das Verleihen erhalten sie eine Gebühr. Geliehen werden die Anteilsscheine oft von sogenannten Leerverkäufern, hinter den meist Hedgefonds stecken, die auf sinkende Kurse spekulieren. Dafür verkaufen sie die geliehenen Aktien an der Börse. Geht ihre Wette auf und der Kurs sinkt tatsächlich, können sie später die Papiere günstiger erwerben und dem Verleiher zurückgeben. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Rückkaufspreis ist dann ihr Gewinn.

Die Leerverkäufer sind allerdings umstritten, weil sie den Abwärtstrend von Aktien, die ohnehin schon schwächeln, noch weiter verstärken können. In der Region stand der Druckmaschinenbauer Heideldruck lange Zeit unter "Beschuss" der Leerverkäufer. Zeitweise waren über zehn Prozent des Kapitals in Händen der Hedgefonds. Auch bei Unternehmen wie Bilfinger oder Südzucker sind derzeit Leerverkäufer aktiv.