Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement treibt die angekündigte Trennung von Randbereichen voran. Nach dem Verkauf seines Geschäfts in Kuwait Anfang des Jahres habe der Konzern nun fünf Vermögenswerte identifiziert, die verkauft werden sollen, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage. Die ersten Abschlüsse könnten bereits im ersten Halbjahr realisiert werden, hatte HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Welche Länder betroffen sein und wie viel die Verkäufe einbringen werden, dazu äußerte er sich nicht. Das Brokerhaus Mainfirst schätzt den Wert der schwachen Vermögenswerte des Konzerns laut Reuters auf bis zu 2,5 Milliarden Euro.

Der 55-jährige von Achten hatte den Vorstandsvorsitz vor einem Jahr übernommen und im Herbst ankündigt, den weltweit tätigen Baustoffriesen stärker auf Rendite statt Umsatzwachstum zu trimmen. Unrentable Firmenteile sollen abgestoßen werden. "Es gibt keine heiligen Kühe. Alles lag auf dem Tisch", sagte von Achten nun im Gespräch mit Reuters. Allerdings gebe es einige "grundsolide" Märkte, aus denen man sich nicht zurückziehen werde, wie etwa Nordeuropa. Zu Indonesien, das Analysten als Verkaufskandidaten gesehen hatten, erklärte von Achten: "Auch Indonesien ist ein wichtiger Markt für uns, keine Frage."

Zuletzt hatte es Gerüchte über die Veräußerung von US-Töchtern gegeben. "HeidelbergCement prüft unterrichteten Kreisen zufolge den Verkauf von Töchtern in Kalifornien", hieß es im Dezember beim Nachrichtendienst Bloomberg. Zuvor hatte Deutschlands größter Zementhersteller erklärt, dass das nordamerikanische Geschäft unterdurchschnittlich abschneide. Man habe einen Plan zur Margenverbesserung gestartet, der auf dem richtigen Weg sei, so von Achten. Zudem sei HeidelbergCement gut ins Jahr 2021 gestartet. Von der Corona-Krise, die die Bautätigkeit im vergangenen Jahr zum Erliegen brachte, habe der Konzern sich erholt. Derzeit habe man die Situation im Griff. "Wir haben ruhigeres Fahrwasser erreicht." So sieht von Achten den Konzern auf gutem Weg, seine Ziele für 2020 zu erreichen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll über dem Vorjahreswert (3,6 Milliarden Euro) liegen. Am 23. Februar sollen vorläufige Zahlen für 2020 vorgelegt werden.

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 20.28 Uhr

Ausstieg in Kuwait ist Teil der "Portfolio-Optimierung"

Heidelberg. (mk) Der Baustoffkonzern HeidelbergCement trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an einem kuwaitischen Zement- und Transportbetonunternehmen. Man habe den eigenen Anteil von 51 Prozent an Hilal Cement an die Silver Share Real Estate verkauft, teilte HeidelbergCement am Mittwoch in einer Presseinformation mit. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Veräußerung sei der erste Schritt einer umfassenden Portfoliooptimierung, hieß es weiter. HeidelbergCement hatte im September verkündet, dass man sich im Rahmen der Strategie "Beyond 2020" von Geschäften trennen werde, die ihre mittelfristigen Ziele absehbar nicht erreichen können.

"Wir freuen uns über den Abschluss der Transaktion in Kuwait", sagte Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "Im Fokus unseres Portfoliomanagements steht die Vereinfachung des Länderportfolios und eine Priorisierung der stärksten Marktpositionen. Der Verkauf unserer Anteile an Hilal Cement in Kuwait ist hierzu ein erster Schritt."

Hilal Cement betreibt in Kuwait vier Transportbetonwerke und zwei Zementterminals auf dem lokalen Hafengelände. Das Unternehmen kam 2016 im Rahmen der Akquisition von Italcementi zu HeidelbergCement und wurde seitdem von der ägyptischen Tochtergesellschaft Suez Cement geführt.

Im Zusammenhang mit der Portfoliooptimierung prüft der Baustoffkonzern offenbar auch den Verkauf seines Geschäfts in Kalifornien. Das hatte kürzlich die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Investmentbank Morgan Stanley soll bereits Dokumente an mögliche Käufer geschickt. Deshalb werde HeidelbergCement bereits Anfang des laufenden Jahres in einer ersten Runde Gebote bekommen.