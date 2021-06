Von Thomas Veigel

Heidelberg. Die Zementindustrie ist eine energieintensive Branche. Entsprechend hoch sind die Emissionen des Klimakillers CO2. Denn bei der Produktion von Zementklinker wird verbrannt, was in den Ofen passt: Fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, aber auch Biomasse und Abfälle wie Autoreifen, Lösungsmittel und Restmüll. Und im eigentlichen Zementherstellungsprozess entsteht ebenfalls CO2. HeidelbergCement, eines der führenden Unternehmen der Branche, hat sich festgelegt, bis zum Jahr 2030 den CO2-Fußabdruck um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Und bis zum Jahr 2050 will man "klimaneutralen Beton" anbieten.

Während der Chemiekonzern BASF – wie kürzlich bekannt gegeben – den Energiebedarf in der größten Fabrik der Welt in Ludwigshafen in Zukunft mit grünem Strom aus Windkraft decken will, geht HeidelbergCement einen anderen Weg. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll im Werk Slite auf der schwedischen Insel Gotland der bereits eingeschlagene Weg der CO2-Abscheidung und unterirdischen Lagerung (CCS - Carbon Capture and Storage) weiterverfolgt werden.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern bekannt gegeben, im Zementwerk im norwegischen Brevik die weltweit erste Anlage dieser Art im industriellen Maßstab zu bauen. 400.000 Tonnen CO2 sollen in Brevik abgeschieden und dauerhaft in leeren Öl- und Gasfeldern der Nordsee gespeichert werden.

Das nun angekündigte Projekt in der Ostsee ist gut vier Mal so groß. 1,8 Millionen Tonnen CO2 sollen abgeschieden, verflüssigt und zu einer dauerhaften Lagerstätte in mehreren Kilometern Tiefe im Grundgestein unter dem Meer transportiert werden. In Slite werden derzeit drei Viertel des für die Betonproduktion in Schweden verwendeten Zements hergestellt.

HeidelbergCement rechnet damit, dass die Genehmigungsverfahren und die Bauzeit voraussichtlich knapp zehn Jahre dauern. In einer bereits begonnenen Machbarkeitsstudie würden kritische Fragen zu der Technologieauswahl, den Umweltauswirkungen und rechtlichen Fragen, der Finanzierung, Logistik und Energieversorgung behandelt. Die vollständige Abscheidung der CO2-Emissionen des Werks soll bis 2030 erfolgen.

Zusätzlich werde der Einsatz biobasierter Brennstoffe für die Zementproduktion in Slite erhöht, um damit der Verpflichtung des Konzerns zu entsprechen, den Anteil von Biomasse im Brennstoffmix deutlich zu steigern.

"Der Schlüssel für die Dekarbonisierung unserer Industrie ist die Entwicklung, Umsetzung und Skalierung technischer Lösungen für die Abscheidung und Nutzung bzw. Speicherung von CO2", sagte Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement, laut Pressemitteilung.

Die CO2-Emissionen nennt das Unternehmen "unvermeidbar". Das grundsätzliche Problem liege darin, dass die bindenden Eigenschaften des Zements nur dann erhalten werden könnten, wenn man auch die Bestandteile und die Herstellung nicht grundlegend verändere.

Es gebe derzeit keine technologische Alternative zu den CO2-intensiven Brennprozessen. Zum einen entsteht CO2 aus dem eingesetzten Brennstoff, zum anderen bei der Produktion. Bei einer Temperatur von knapp 1000 Grad Celsius kommt es zu einer sogenannten Kalzinierung, bei der Kalk in Kalziumoxid und CO2 gespalten wird. Diese sogenannten prozessbedingten CO2-Emissionen machen sogar den Großteil der Gesamtemissionen bei der Zementproduktion aus. HeidelbergCement spricht deshalb von "unvermeidbaren prozessbedingten Treibhausgasemissionen".

Die Abspaltung und Lagerung von CO2 ist umstritten. Problematisch ist laut Bundesumweltamt vor allem der enorme zusätzliche Energieaufwand. Der Einsatz der CCS-Technik erhöhe den Verbrauch der begrenzt verfügbaren fossilen Rohstoffe um bis zu 40 Prozent. CO2-Lecks in den unterirdischen Speichern könnten Grundwasser und Boden verseuchen.

Während Umweltschützer die CCS-Technologie als "Green-Washing" ablehnen, sind die Kommentare aus der Politik differenzierter. Grünen-Chef Robert Habeck hält es zwar für die falsche Strategie, jetzt auf Technologien wie CCS zu setzen, ohne das Mögliche in anderen Bereichen zu tun. Die große Gefahr einer CCS-Debatte sei, dass sie all jenen in die Hände spiele, die es mit einem schnellen Ausstieg aus den Fossilen doch nicht ernst meinten. Es müsse stattdessen darum gehen, "radikal weniger" Kohlendioxid (CO2) zu produzieren.

Die Forschung an Möglichkeiten, CO2 zu speichern, sei aber "okay", sagte Habeck der dpa – "weil wir nicht sicher sein können, dass wir es in diesem Jahrzehnt schaffen, die Ziele mit den bisherigen Mitteln und Wegen zu erreichen."