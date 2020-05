Von Barbara Klauß

Heidelberg. "Wir sind Optimisten", erklärte HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten, als er am Donnerstag die Zahlen fürs erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres präsentierte. "Aber realistische Optimisten." Es gelte der Wahrheit ins Auge zu sehen: Auch HeidelbergCement bekommt die Verwerfungen der Corona-Pandemie zu spüren. Mit "deutlich negativen Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn", rechnet der Vorstandsvorsitzende eines der weltweit größten Baustoffkonzerne im laufenden Geschäftsjahr. "Das Ergebnis wird eine ordentliche Delle bekommen." Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass das Unternehmen auch aus dieser Krise gestärkt hervorgehen werde. Wenn nötig, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, werde die Geschäftsführung "mit ruhiger Hand aber hart eingreifen".

Ziel des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzchefs Lorenz Näger ist es in dieser Situation, die Liquidität des Konzerns zu sichern. Bereits im Februar habe man auf der Suche nach Sparpotenzial "alle Ecken des Unternehmens ausgekehrt", erklärte von Achten. Um eine Milliarde Euro will die Geschäftsführung die Ausgaben in diesem Jahr nun senken – um sicherzugehen, dass HeidelbergCement seine sehr gute Position auch in Zeiten der Krise bewahren könne, wie von Achten sagte.

Das neue Sparprogramm sieht ihm zufolge unter anderem vor, "alle nicht notwendigen Ausgaben auszusetzen". Investitionen werden aufgeschoben, Steuerzahlungen reduziert. Einige Staaten hätten hier "sehr geholfen", wie Finanzvorstand Näger erklärte.

Zudem sollen die Kosten für das Personal reduziert werden. So befindet sich seit Anfang des Monats ein Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Einem Sprecher zufolge ist derzeit etwa die Hälfte der rund 800 Mitarbeiter in der Verwaltung am Stammsitz in Heidelberg betroffen. Auch in anderen Ländern, in denen es ähnliche Instrumente gibt, würden diese genutzt. Allerdings, stellte von Achten klar, befinde sich HeidelbergCement nicht in einem Restrukturierungsprogramm. "Im Moment werden nicht in größerem Umfang Stellen gestrichen", sagte er. Inwieweit mittelfristig Anpassungen notwendig würde, könne er aber noch nicht sagen.

Auch der Aufsichtsrat und der Vorstand wollen, wie bereits angekündigt, eine Beitrag leisten und im zweiten Quartal auf 20 Prozent ihrer Festbezüge verzichten. Zudem plant der Konzern, weniger an seine Aktionäre auszuschütten. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung, die am 4. Juni rein virtuell stattfindet, eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Ursprünglich waren 2,20 Euro pro Aktie vorgesehen gewesen. Allein dadurch würde die Liquiditätssituation, die von Achten mit rund 5,7 Milliarden Euro als solide bezeichnete, um mehr als 300 Millionen Euro verbessert. Allerdings, betonte Finanzvorstand Näger, wolle man nach der Krise wieder zur alten Dividenden-Politik zurückkehren.

Welche Auswirkungen die Pandemie genau haben werde, sei nach wie vor nicht abzusehen, erklärte von Achten. Bereits Mitte März hatte HeidelbergCement bei der Vorlage der Zahlen für 2019 den ursprünglichen Ausblick für 2020 zurückgenommen – und sich angesichts der Lage auch keinen neuen zugetraut. Dabei blieb von Achten auch jetzt. "Der Ausblick ist unsicher", sagte er. Täglich bewerte das Management die Lage in den verschiedenen Teilen der Welt neu.

In besonders stark von der Pandemie getroffenen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien sei das Absatzvolumen zuletzt um 70 bis 90 Prozent eingebrochen, erklärte Finanzchef Lorenz Näger. "Das wird den Anfang des zweiten Quartals sehr hart treffen." Doch sieht Vorstandschef von Achten in den Ländern, in denen das Geschäft langsam wieder anlaufe, "einen Silberstreif am Horizont". Er zeigte sich überzeugt, "dass die mittel- und langfristigen Perspektiven für Deutschland und die Welt positiv sind." Zumal er Konjunkturprogramme erwartet – von denen HeidelbergCement traditionell profitiere.

Wenngleich die Aktie des Dax-Konzerns gestern zwischenzeitlich ins Minus drehte – Analysten reagierten positiv auf die Zahlen zum ersten Quartal: Der Baustoffkonzern habe besser abgeschnitten als gedacht, schrieb etwa Patrick Creuset von Goldman Sachs.

Und auch der Umzug des Unternehmens in die neue Hauptverwaltung im Heidelberger Stadtteil Neuenheim soll trotz Pandemie und Kurzarbeit Anfang Juni über die Bühne gehen. "Das Gebäude ist fertig", erklärte Näger. Und es sei groß genug, dass die Mitarbeiter dort Abstand halten könnten. Allerdings werde es in dieser Situation natürlich keine große Einzugsparty geben, so von Achten. "Wir gehen auf leisen Sohlen in die neue Hauptverwaltung."