Von Matthias Kros

Heidelberg. Viele Firmen wollen langfristig die Zahl ihrer Dienstreisen deutlich einschränken. Nach Angaben des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR) in Frankfurt rechnen mehr als 60 Prozent der Unternehmen mit einem Rückgang auch nach der Corona-Pandemie um bis zu ein Drittel. Gleichfalls stellt sich die Wirtschaft der Region auf neue Zeiten ein: "Angesichts der guten Erfahrungen mit virtuellen Meetings erwarten wir nicht, dass die Zahl der Dienstreisen wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen wird," sagte beispielsweise ein Sprecher des Walldorfer Softwarekonzerns SAP am Montag.

Noch deutlicher wird der Baustoffkonzern HeidelbergCement, der nach eigenen Angaben Dienstreisen aus Kostengründen schon immer auf das notwendige Maß beschränkt hat. "Nach der Pandemie werden wir mit Sicherheit nicht mehr im gleichen Ausmaß reisen wie davor, wir rechnen insgesamt eher mit einem Rückgang der Anzahl der Geschäftsreisen," sagte ein Unternehmenssprecher in Heidelberg. Es habe sich bereits jetzt bewährt, vor allem kürzere Meetings durch Videokonferenzen zu ersetzen. "Wir gehen auch davon aus, dass sich das Thema Mobilität zukünftig grundsätzlich ändern wird," so der Sprecher weiter. Zudem erwarte man, dass die Reise-Restriktionen in manchen Ländern noch einige Zeit fortbestehen bleiben.

Die Corona-Pandemie brachte für Dienstreisen eine tiefgreifende Zäsur. Aktuell findet nach Angaben des VDR nur noch ein Zehntel der Reisen statt, was der Wirtschaft enorm Geld spart. Während die Unternehmen in Deutschland 2019 noch 55,3 Milliarden Euro für Geschäftsreisen ausgegeben haben, waren es 2020 nur noch 5,5 Milliarden.

Kein Wunder also, dass auch die Mitarbeiter der BASF in Ludwigshafen künftig nicht mehr so viel unterwegs sein werden: "Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Meetings zunehmend virtuell stattfinden können", erklärte eine Sprecherin. Durch Aktivitäten innerhalb der digitalen Transformation und durch eine zunehmend digitalaffine Belegschaft verändere sich die Kommunikation und die Zusammenarbeit ohnehin allmählich. "Die Corona-Pandemie bekräftigt diesen Transformationsprozess zusätzlich," so die Sprecherin. Man erwarte daher, dass "diese beiden Aspekte die Anzahl der Geschäftsreisen dauerhaft reduzieren werden". Allerdings könne man derzeit nicht abschätzen, wie stark diese Reduktion sein werde.

Genauer weiß das dagegen schon Konkurrent Bayer: Der Pharma- und Chemiekonzern will die konzernweiten Reiseaktivitäten künftig um die Hälfte reduzieren – verglichen mit dem Niveau vor der Krise. 200 Millionen Euro werde das einsparen, berichtet das "Handelsblatt". Geschäftsreisen sollen künftig die Ausnahme bleiben, meint auch der Versicherer Allianz. Virtuelle Lösungen dagegen der Standard.

Leiden wird unter dieser Entwicklung neben der Hotelbranche vor allem die Luftfahrt. Die Lufthansa machte vor der Pandemie rund die Hälfte ihres Umsatzes mit Geschäftskunden. Kleinere Fluggesellschaften wie die in Mannheim angesiedelte Rhein-Neckar Air stehen sogar mit dem Rücken zur Wand. Die Flüge vom Mannheimer City Airport aus nach Berlin und Hamburg, die fast ausschließlich von Geschäftsleuten genutzt wurden, sind bis auf weiteres ausgesetzt. Eine versuchte Wiederaufnahme im Herbst wurde mangels Buchungen schnell wieder gestoppt, einen Termin für eine Wiederaufnahme gibt es nicht. Angesteuert wird derzeit nur noch die Nordseeinsel Sylt.