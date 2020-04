Von Matthias Kros

Heidelberg. Für die rund 800 Heidelberger Mitarbeiter des Baustoffkonzern HeidelbergCement ist die Zeit der Provisorien bald zu Ende. "Wir ziehen ab Ende Mai mit den ersten Abteilungen in das neue Verwaltungsgebäude und wollen den Umzug wie geplant im Juni abschließen", teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag mit. Derzeit sind die Beschäftigten auf vier Standorte in Heidelberg verteilt, die das Unternehmen vorübergehend angemietet hatte. Den Anfang würden jetzt die Kollegen machen, die in das Mathematikon und die früheren Heideldruck-Gebäude nahe dem Hauptbahnhof (X-House und Print Media Akademie) ausgewichen waren, sagte die Sprecherin.

Die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement, die ein Frankfurter Architekturbüro entworfen hat, entsteht an der Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Sie ersetzt das Gebäude aus dem Jahr 1963, das für die vielen Mitarbeiter des Dax-Konzerns zu klein geworden war. Im Juli 2016 wurde das Projekt erstmals vorgestellt, schon im Dezember 2016 zogen die Mitarbeiter aus dem alten Gebäude übergangsweise ins Mathematikon gegenüber der Zentrale. Rund 100 Millionen Euro kostet das neuen Verwaltungsgebäudes, das Platz für bis zu 1000 Mitarbeiter bietet. Insgesamt 32.000 Kubikmeter Transportbeton aus dem Zementwerk Leimen wurden verbaut. Auch das drei Geschosse hohe Foyer im Inneren zeigt viel Sichtbeton.

Zwischenzeitlich hatte der Umzugsplan wegen der Corona-Krise gewackelt. Deshalb könne niemand sagen, wie lange die Handwerker noch auf der Baustelle arbeiten würden, hatte der Baustoffkonzern Mitte März bei der Bilanzpressekonferenz mitgeteilt. Derzeit ist ein großer Teil der Mitarbeiter in der Zentrale wegen der Pandemie in Kurzarbeit. Die Mitte April getroffene Vereinbarung dazu gilt noch bis Ende des Jahres.