Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das hat ein Unternehmenssprecher am Mittwochvormittag bestätigt. Demnach wurde die IT-Infrastruktur am vergangenen Wochenende gezielt mit einer Schadsoftware angegriffen. Wer hinter der Attacke steckt, ist demnach bislang ebenso unklar wie ein mögliches Motiv. Auch wie und an welcher Stelle die Schadsoftware ins System kam, wird noch erforscht.

In Folge des Angriffs wurden Einrichtungen vorsorglich vom Netz genommen, die Kommunikation ist stark eingeschränkt. So kommen etwa E-Mails nicht mehr an, auch beim Telefonieren gibt es Probleme. "Die SRH Hochschule Heidelberg ist aktuell von einem Cyberangriff betroffen, so dass wir momentan nur eingeschränkt erreichbar sind", steht etwa auf der Website der Einrichtung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand seien vor allem Hochschul- und andere Bildungseinrichtungen der SRH betroffen, so der Sprecher. "Prüfungsleistungen beispielsweise sind aber erhalten." Die Akut- und Rehakliniken der SRH hätten nicht im Fokus der Cyberattacke gestanden. "Allerdings mussten auch hier zur Vorsorge Systeme vom Netz genommen werden", erklärte er.

In den Kliniken etwa wird seither offline gearbeitet, die Patientendokumentation schriftlich erledigt, Absprachen am Telefon gemacht. Dass alle medizinischen Bereiche ihre Arbeit derzeit ohne IT-Unterstützung ausführen, beeinträchtige zwar momentan die Arbeitseffizienz, nicht aber die Qualität der Leistung an den Patientinnen und Patienten, erklärte der Holding-Sprecher.

Derzeit werde konzentriert an der Wiederherstellung der IT-Systeme gearbeitet, auch mit Hilfe externer Experten. Im Moment geht die SRH dem Sprecher zufolge davon aus, dass die wesentlichen Systeme wiederherstellbar sind und man zeitnah wieder in den normalen Betriebsmodus gehen könne. Allerdings, fügte er hinzu: "Der genaue Zeitraum bis zur vollen Betriebsfähigkeit kann derweil nicht gesichert angegeben werden", so der Sprecher.