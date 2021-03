Heidelberg. (mk) Das von dem ehemaligen SAP-Personalvorstand Claus Heinrich gegründete Heidelberger Softwareunternehmen Sovanta wird die gerade verkaufte Print Media Academy (PMA) mittelfristig wohl verlassen. Da man noch über genügend andere Büroflächen etwa nahe gelegenen Bürokomplex X-House oder an den eigenen Standorten in Hamburg und Buenos Aires verfüge, brauche man den Raum in der PMA nicht mehr, sagt Heinrich auf RNZ-Anfrage. Der aktuelle Mietvertrag ende aber erst 2022.

Sovanta ist derzeit der größte Mieter in der PMA. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hatte das prestigeträchtige Gebäude gegenüber dem Heidelberger Hauptbahnhof Anfang Februar für einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an eine luxemburgische Investmentgesellschaft veräußert. Den genauen Namen nannte Heideldruck auf Wunsch des Käufers damals nicht. Was genau aus der PMA wird, bleibt damit vorerst offen. Man mache mit dem Verkauf den Weg frei für eine neue, zukunftsweisende Nutzung des Gebäudes, hatte Heideldruck lediglich mitgeteilt.