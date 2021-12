Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Softwarespezialist SNP hat einen neuen Großaktionär. Der Luxemburger Finanzinvestor Luxempart teilte Anfang der Woche mit, dass er seinen Anteil verdoppelt habe und nunmehr die Schwelle von 10 Prozent am Kapital des börsennotierten Unternehmens überschreite. Grundsätzlich sind Großaktionäre bei Aktiengesellschaften durchaus willkommen, da sie für Stabilität sorgen und für die Geschäftsführung einfach zu adressierende Ansprechpartner sind. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass sich aktivistische Investoren bei Unternehmen einkaufen und das Management unter Druck setzen.

Die Investition diene "der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele sowie der Erzielung von Handelsgewinnen", schreibt Luxempart in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Man schließe nicht aus, in Abhängigkeit von der Markt- und Unternehmensentwicklung weitere Stimmrechte zu erwerben. Luxempart werde gegenwärtig durch einen Vertreter im Verwaltungsrat von SNP repräsentiert und strebe an, den Verwaltungsrat weiterhin zur Förderung eines aktiven unternehmerischen Ansatzes bei der Gewinnung weiterer unabhängiger Kandidaten zu unterstützen.

Größter Aktionär bei SNP bleibt der Heidelberger Unternehmer und Mäzen Wolfgang Marguerre, der 15 Prozent der Anteile besitzt. Es folgt die Erbengemeinschaft des im Herbst 2020 verstorbenen Unternehmensgründers Andreas Schneider-Neureither mit 13 Prozent.