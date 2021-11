Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat festgestellt, dass der Konzernabschluss des Heidelberger Softwareanbieters SNP SE zum Abschlussstichtag 31.12.2019 "fehlerhaft" ist. Das geht aus einer Pflichtmitteilung der SNP an die Deutsche Börse von Dienstag hervor. Die Heidelberger hatten den Fehler bereits im März diesen Jahres selbst eingeräumt und in ihrer Bilanz entsprechende Berichtigungen vorgenommen.

Es geht dabei um eine US-Immobilie, die einer Gesellschaft des im Herbst 2020 verstorbenen Unternehmensgründers und Ex-Verwaltungsratsvorsitzenden Andreas Schneider-Neureither gehört. Sie war seit 2019 langfristig an SNP vermietet worden, obwohl sie als Bürogebäude offenbar gar nicht genutzt werden konnte. Trotzdem wurden Mietvorauszahlungen über 10 Jahre in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar (rund 3,6 Millionen Euro) geleistet.

SNP hatte die fehlende Nutzbarkeit als Büroräume im Rahmen einer sogenannten Wiederverwendungsprüfung nach dem Tod Schneider-Neureithers selbst festgestellt und die geleistete Miete von 3,6 Millionen Euro in der Bilanz 2019 nachträglich abgeschrieben.

Die DPR ist eine 2005 eingerichtete Institution zur Überwachung der Rechnungslegung kapitalmarktorientierter Unternehmen in Deutschland im Staatsauftrag. Sie wird salopp auch als "Bilanzpolizei" bezeichnet. Im Fall SNP kommt sie im Prinzip zu dem gleichen Ergebnis wie das Unternehmen selbst, das bereits Korrekturen an der Bilanz vorgenommen hatte. Das Nutzungsrecht an den Räumlichkeiten in der genannten Immobilie in den USA sei lediglich zeitanteilig abgeschrieben worden, obwohl aufgrund fehlender Nutzbarkeit der Räumlichkeiten für gewerbliche Zwecke der Wert sofort und vollständig abzuschreiben gewesen wäre, heißt es laut Pflichtmitteilung von Seiten der DPR.

Aus Sicht des Heidelberger Unternehmens ist der Fall damit abgeschlossen: "Nach Einschätzung von SNP ergibt sich aus dem Feststellungsbescheid kein weiterer Anpassungsbedarf für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 oder früherer Abschlüsse", heißt es in der Mitteilung. "Nach dem Verständnis des Unternehmens sieht auch die Bafin keinen weiteren Anpassungsbedarf."

SNP ist ein Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld. Das börsennotierte Unternehmen, das in Heidelberg gut 400 Mitarbeiter beschäftigt, setzt dabei auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe einer eigens entwickelten Software.