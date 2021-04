Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Erbengemeinschaft des verstorbenen Gründers der Heidelberger SNP, Andreas Schneider-Neureither, trennt sich in größerem Umfang von Aktien an dem Softwareunternehmen. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die Börse hervor. Danach sinkt der Anteil der Erbengemeinschaft von vormals knapp 18 auf nur noch 12,8 Prozent.

Das veräußerte Aktienpaket hat einen Wert von rund 20 Millionen Euro. Der Verkauf erfolgte offenbar über die Börse, denn der Anteil des Streubesitzes am SNP-Kapital stieg in etwa in gleichem Umfang wie der Anteil der Erbengemeinschaft sank. Schneider-Neureither war Anfang November 2020 unerwartet an einem sogenannten "anaphylaktischen Schock" gestorben, also an einer besonders starken allergischen Reaktion.

SNP ist ein Anbieter sogenannter Transformationssoftware. Diese kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn in einem Unternehmen der Umstieg auf eine andere Software ansteht oder verschiedene Systeme zusammengeführt werden müssen. In der Region ist SNP auch wegen seines umfangreichen Sportsponsorings bekannt, etwa als Namensgeber der neuen Großsporthalle "SNP Dome" in Heidelberg.

Durch den Aktienverkauf der Erbengemeinschaft steigt der Heidelberger Unternehmer und Mäzen Wolfgang Marguerre (80) zum größten Einzelaktionär von SNP auf. Er hatte erst kürzlich seinen Anteil deutlich auf über 15 Prozent ausgebaut. Marguerre ist Gründer und CEO des Pharmaunternehmen Octapharma mit Hauptsitz in Lachen, Schweiz. Er hatte bereits angekündigt seinen Einfluss bei SNP im bestverstandenen Interesse des Unternehmens ausüben zu wollen.