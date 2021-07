Von Barbara Klauß

Cary/Heidelberg. Das Softwareunternehmen SAS trifft Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang bis 2024. Das teilte der Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI) am Donnerstag Nachmittag mit. Das Unternehmen, das nach wie vor von den Gründern Jim Goodnight und John Sall geführt wird, sieht sich sehr gut aufgestellt, um diesen Schritt zu planen.

"Mit dem Schritt hin zur Börsenreife eröffnen wir neue Möglichkeiten für SAS Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Community, an unserem Erfolg teilzuhaben und unser Unternehmen noch besser für die Zukunft zu positionieren", sagte SAS-Chef Jim Goodnight laut Mitteilung. "Als Unternehmen sind wir sehr gut aufgestellt, mit nachhaltigem Wachstum auf der Basis einer starken und vertrauenswürdigen Marke und Plattform. Wir können auf ein starkes operatives und finanzielles Fundament bauen. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das nächste Kapitel unserer Geschichte vorzubereiten."

Jim Goodnight hat SAS 1976 mit gegründet und führt es heute immer noch. Nun soll das Unternehmen an die Börse gebracht werden. Foto: SAS Institute

SAS wurde 1976 gegründet und ist heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit rund 12.500 Mitarbeitern. Das Geschäft im deutschsprachigen Raum führt Annette Green von Heidelberg aus. In der Zentrale im Haarlass sind derzeit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Sitz des Unternehmens ist Cary im US-Bundesstaat North Carolina. SAS ist eigenen Angaben zufolge einer der größten Softwarehersteller. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar und arbeitete damit im 45. Jahr in Folge profitabel.

Im ersten Halbjahr 2021 wurde den Angaben zufolge ein Umsatzwachstum von 8,4 Prozent erzielt. SAS begründet das auch damit, dass die Wirtschaft verstärkt auf Analytics – also das Erkennen, Interpretieren und Kommunizieren von Mustern in Daten – setzt, um die wirtschaftlichen Folgen der globalen Pandemie abzufedern. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt SAS Lösungen, um etwa Lieferantenbeziehungen profitabel zu machen oder die gesamte Organisation in Echtzeit zu steuern. Die Kunden des Unternehmens kommen etwa aus der Banken- und Versicherungsbranche, aus dem Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung.

Auch über 40 Jahre nach seiner Gründung ist SAS bislang noch immer in Privatbesitz. Vor 20 Jahren hatte sich Goodnight gegen einen Börsengang entschieden. Er sehe darin eine Gefahr für die Firmenkultur des Unternehmens, erklärte er 2006 dem "Handelsblatt". Über seine eigene Zukunft hatte sich der SAS-Chef, der inzwischen 78 Jahre alt ist, über Jahre hinweg bedeckt gehalten. 2006 versicherte er dem "Handelsblatt": "Ich werde noch mindestens 20 Jahre im Unternehmen sein."

Regelmäßig tauchten Übernahmegerüchte auf. Zuletzt berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ), der Chipkonzern Broadcom erwäge ein Milliarden-Gebot. SAS kommentierte diese Gerüchte offiziell nicht.

Nun aber hat das Unternehmen einen anderen Plan für die Zukunft vorgelegt. Und für diesen werden jetzt die Details erarbeitet. So beginnt das Unternehmen unter anderem damit, die Strukturen in der Finanzberichterstattung anzupassen und relevante Prozesse zu vereinheitlichen. Investitionsprogramme in die Weiterentwicklung von KI- und Advanced-Analytics-Software und -Lösungen sollen jedoch uneingeschränkt fortgesetzt werden, hieß es am Donnerstag.

"Wir von SAS legen großen Wert darauf, authentisch und transparent zu handeln", erklärte Goodnight am Donnerstag. Daher habe das Unternehmen frühzeitig über seine Pläne informiert. "Noch sind wir am Anfang der Vorbereitungen, die uns bis 2024 ‚IPO ready’ machen werden", sagte er. "Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen, und alle Stakeholder sollen davon profitieren."