Von Matthias Kros

Heidelberg. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist erneut Know-how aus der Rhein-Neckar-Region gefragt. Gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat das Softwareunternehmen SAS mit Deutschlandsitz in Heidelberg ein bestehendes Register so ausgebaut, dass in Echtzeit erstmals ein genauer Überblick über belegte und freie Intensiv-Betten und Beatmungsgeräte möglich ist. Zuvor hatte bereits die SAP für das Auswärtige Amt ein neues Melde-Portal entwickelt, um im Ausland gestrandete deutsche Staatsbürger nach Hause zurückzubringen. Und die BASF nutzt ihre Handelsbeziehungen, um dem Bundesgesundheitsministerium bei der Beschaffung von Schutzausrüstung zu helfen.

SAS-Gesundheitsexperte Effinger. Foto: zg

Die neue "Informations- und Prognoseplattform" erlaube sogar Vorhersagen für die künftige Auslastung der Klinken, was in Zeiten der Pandemie lebensentscheidend sein könne, erklärte Andreas Effinger, Experte für den Bereich Gesundheitswesen bei SAS für Deutschland, Österreich und die Schweiz, am Dienstag im Gespräch mit der RNZ. Behörden und Kliniken könnten damit Personal, Betten und Beatmungsgeräte schon im Vorfeld dem zu erwartenden Bedarf anpassen. Das diene dem Wohle der Patienten und gleichzeitig der Effizienz im Gesundheitswesen.

Entwickelt worden sei die neue Plattform in nur 18 Tagen von einem Team aus etwa 20 deutschen Programmierern. "Die Kollegen haben Tag und Nacht an dem System gearbeitet. Eine großartige Leistung", wie Effinger meint. Der US-Konzern SAS ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter von sogenannten Analytics-Lösungen, die für das Informationsportal zum Einsatz kommen. "Wir machen so etwas bereits seit Jahrzehnten", sagt Effinger.

Bisher gebe es nur Schätzungen darüber, wie viele Intensivbetten und Beatmungsgeräte es in den deutschen Krankenhäusern gibt und wie sie ausgelastet sind. Das soll dank der neuen Plattform nun viel genauer werden. "Die medizinischen Geräte können damit genau dort zur Verfügung stehen, wo und wann sie gebraucht werden", so Effinger. Das System sei am vergangenen Samstag um 6 Uhr morgens "live gegangen". Seither hätten sich bereits 1022 Kliniken dort registriert. Er hofft, dass sich bis zum Ende der Woche auch die noch fehlenden Krankenhäuser melden und dann eine Vollübersicht gegeben ist. In Deutschland gibt es momentan 1160 Kliniken mit intensivmedizinischer Ausrüstung. Nach Schätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es darin rund 40.000 Intensivbetten.

Und was verdient SAS dabei? "Bei diesem Projekt hat SAS in enger Partnerschaft mit dem RKI zusammengearbeitet, um etwas Sinnvolles zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beizutragen. Der monetäre Aspekt stand erst an zweiter Stelle", so Effinger. Der Manager hofft aber auf einen Anschub für die stockende Digitalisierung im Gesundheitswesen. "Analytics kann Berge versetzen, wenn man sie lässt", sagt Effinger und nennt beispielsweise genauere und schneller Diagnosen und Vorsorgeuntersuchungen. SAS beschäftigt in Heidelberg etwa 330 Mitarbeiter.