Von Barbara Klauß

Heidelberg. Mut und Neugier sind Worte, die Helene Lengler häufig verwendet: Seit November führt sie von Heidelberg aus die Geschäfte des US-Softwareunternehmens SAS in Deutschland: eine Frau, 57 Jahre alt, aufgewachsen in Franken, mit einem Master in Amerikanistik und Mittelhochdeutsch.

Frau Lengler, eine Frau mit ihrer Ausbildung erwartet man nicht unbedingt in der Führung einer IT-Firma ...

Als ich 1989 meinen Abschluss gemacht habe, war IT noch ein ganz neues Thema. Und in meinem Umfeld haben sich alle damit beschäftigt. Da wollte ich mitreden können. Deshalb habe ich an der Uni auch Seminare in IT belegt. Nach dem Studium habe ich bei Digital Equipment als Technische Redakteurin anfangen – konnte also die Sprache mit dem technischen Interesse verbinden.

Was hat Sie bei der Technik gehalten?

Fasziniert hat mich, neben dem internationalen Kontext, die ständige Veränderung in der Technologie. In den fast zehn Jahren bei Digital konnte ich die unterschiedlichsten Bereiche ausprobieren, in den unterschiedlichsten Funktionen. Ebenso später bei Oracle. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben: Ich habe immer wieder Neues ausprobiert und bin dahin gegangen, wo es Raum für Gestaltung gab. Das ist für mich eine der Kernfähigkeiten, die Menschen erfolgreich machen: neugierig zu bleiben, den Blick über den Tellerrand zu nehmen. Aber auch der Spaß und der Mut, Dinge zu wagen. Wenn man das hat, gibt es immer irgendwo eine Tür, die aufgeht.

Liegt es also nur an einem selbst – oder was muss ein Unternehmen bereitstellen, damit jemand sich entwickeln kann?

Fehlertoleranz gehört auf jeden Fall dazu. Das habe ich in den USA gelernt. Dort ist es normal, dass man auch mal eine Geschäftsidee hat, die nicht funktioniert. Dann geht man einen Schritt zurück und beginnt von vorne. Von dieser Einstellung könnten wir in Deutschland mehr gebrauchen. In den Unternehmen müssen wir den Leuten Freiräume geben, damit sie eigenständig entscheiden können. Und wir dürfen sie nicht an den Pranger stellen, wenn mal etwas schief geht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ja ihre Erfahrungen und ihren Ideenschatz einbringen. Denn sonst entwickelt sich nichts.

Diversity, also Vielfalt, ist Ihnen wichtig. Nun sind Sie Deutschlandchefin bei SAS. Hat die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, dabei eine Rolle gespielt?

Nein. Es hätte sehr gut auch ein Mann werden können. Eine Quote für weibliche Führungskräfte gibt es bei SAS nicht. Wir brauchen sie auch nicht: 40 Prozent unserer Führungskräfte weltweit sind weiblich und 50 Prozent unserer Beschäftigten.

Aber bei nur 30 Prozent Frauen in der IT – wie schafft SAS das?

Das hat, glaube ich, etwas mit der Kultur bei SAS zu tun. Wenn hier Aufgaben vergeben werden, spielt es tatsächlich keine Rolle, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Diversity hat bei SAS einen großen Stellenwert. Es gibt hier beispielsweise eine Gruppe – WIN – in der sich Frauen austauschen und netzwerken können. Da habe ich die Schirmherrschaft übernommen. Ein Mal im Monat laden wir Managerinnen aus anderen Unternehmen ein, die über ihre Erfahrungen sprechen. Damit wollen wir den Frauen auch zeigen: Es gibt viele verschiedene und bunte Lebenswege von Frauen, die Erfolg haben.

Weshalb ist es Ihnen ein Anliegen, sich gezielt für Frauen zu engagieren?

Zum einen ist es mir als Frau wichtig, andere, auch junge Frauen, zu ermutigen. Ich möchte ihnen sagen: Du kannst das, sei neugierig, trau dich! Zum anderen ist das auch ein sehr wirtschaftlicher Blick. Wir sprechen alle vom Fachkräftemangel. Und etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland ist weiblich. Weshalb sollte ich 50 Prozent des Potenzials an Arbeitskräften nicht dabei unterstützen, sich zu entwickeln? Das wäre Verschwendung. Und nicht zuletzt sind natürlich diverse Teams auch bessere und erfolgreichere Teams.

Manche sagen, das sei nicht belegbar.

Wenn Menschen mit verschiedenen Geschlechtern und auch verschiedenen kulturellen Hintergründen an einem Tisch sitzen, ist meiner Erfahrung nach die Atmos­phäre eine andere. In einem homogenen Team – das kann auch ein reines Frauenteam sein – erwartet man bei seinem Gegenüber ähnliche Verhaltensmuster. In einem erkennbar heterogenen Team fahren wir eher unsere Antennen aus und beobachten, wie der andere reagiert. Das macht die Diskussionskultur besser. Außerdem kommen eher verschiedene Standpunkte und Sichtweisen auf den Tisch, wenn wir nicht davon ausgehen, dass ohnehin alle dasselbe denken. Auch dadurch werden Entscheidungen besser. Wir kennen das aus der IT: Je mehr Daten ich habe, desto besser das Resultat. Ähnlich ist es bei Bias – also systematischen Fehlern, die etwa bei der Entwicklung von Algorithmen entstehen: Sie tauchen eher auf, wenn die Entwicklung zu homogen abläuft und keine kritischen Fragen gestellt werden.

Es gibt auch Chefs, die es stört, wenn kritische Punkte angesprochen werden.

Durch diese Art der Führung wird ein Unternehmen aber nicht besser. Dann mache ich weiter immer nur das, was ich bisher gemacht habe. Aber gerade in der sich stark verändernden Wirtschaft, in der auch durch die Digitalisierung täglich neue Geschäftsmodelle entstehen, muss ich doch mit offenen Augen durch die Welt gehen und möglichst viele Meinungen einholen.

Dafür müssten sich aber zum Beispiel mehr Mädchen für Technologie interessieren. Wie kriegt man sie dazu?

Der ganze Bereich ist heute schon viel attraktiver als vor 30 Jahren. Die IT ist in jeden Winkel unseres Lebens eingezogen. Das macht es für viele greifbarer und interessanter. Außerdem wird der Bereich viel umfassender. Daher brauchen wir heute auch ganz andere Fähigkeiten – nicht mehr nur Menschen, die Informatik studiert haben. Ein bisschen kehren wir zurück zur Aufbruchphase der 1980er Jahre, wo viele Menschen in die Branche kamen, die – wie ich – von der Ausbildung her gar nichts mit Informatik zu tun hatten. Hauptsache sie waren neugierig und technikaffin. Wir werden deshalb einen steigenden Anteil von Frauen in der IT sehen – auch wenn es langsam geht.

Es wird schwieriger, Fachleute zu finden, gerade in der IT. Spüren Sie das?

Ja. Wir brauchen länger, um Stellen zu besetzen. Nun bewegen wir uns mit Analytics und Künstlicher Intelligenz auch in einem sehr gefragten Umfeld. Wie viele andere auch suchen wir Data Scientists. – derzeit der sexiest Job alive. Das merken wir. Daher nehmen wir uns jetzt die Themen Aus- und Weiterbildung vor. Wir wollen versuchen, Menschen, die bereits im Unternehmen sind, in diese Richtung zu bewegen. Und wir überlegen, inwieweit wir Dinge wie das Duale Studium, mit denen man Leute bereits in einer frühen Phase ans Unternehmen bindet, wieder aufleben lassen können.

Sie führen – anders als Ihrer Vorgängerin Annette Green – nicht das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern "nur" das in Deutschland. Hatte diese Entscheidung etwas mit dem Führungswechsel im November zu tun?

Nein, das war eine rein geschäftliche Entscheidung, um sich klarer auf den hiesigen Markt zu konzentrieren. Für SAS Deutschland ist das gut. Wir sehen alle, dass hier beim Thema Digitalisierung noch viel zu tun ist.

Wie lief denn das Geschäft 2021?

Für SAS insgesamt war es ein sehr gutes Jahr. Wir sind in den unterschiedlichsten Bereichen gewachsen. Auch die Weiterentwicklung unserer Cloud-Plattform ist uns gut gelungen.

Und mit Blick auf Deutschland?

Ein Thema für dieses Jahr ist, wie wir in diesem Wachstumsszenario weiter nach vorne kommen. Gerade führen wir mit unseren Kunden Gespräche darüber, wie wir bestehende Infrastrukturen modernisieren. Es geht auch darum, wie wir analytische Systeme stärker in der Cloud betreiben können. Dabei spielt in Deutschland das Thema Datensicherheit immer eine große Rolle. Inzwischen haben wir aber auch in hochregulierten Bereichen wie im Banken- oder Pharma-Markt bewiesen, dass wir entsprechende Sicherheitsmechanismen darstellen können. Unsere enge Partnerschaft mit Microsoft hilft uns da sehr. Von daher gucke ich da sehr positiv ins Jahr.

Spüren Sie den Krieg in der Ukraine?

Als Gesamtunternehmen spüren wir den Krieg natürlich, auch wenn wir direkt in der Ukraine keine Niederlassung haben. Zumal wir unsere Aktivitäten in Russland sofort eingestellt haben.

Komplett eingestellt?

Im Moment machen wir in Russland gar nichts. Das ist komplett auf Eis gelegt.

War Russland ein großer Markt?

Es war ein prosperierender Markt, insbesondere in den letzten Jahren.

Die Entscheidung hat dem Unternehmen also schon weh getan?

Ja, sicherlich. Aber ich fand es toll, wie viel Mitgefühl das bei den Menschen hier ausgelöst hat. Die Empathie hat mich stark beeindruckt. Wir haben Spenden gesammelt von SAS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und im März 19 Tonnen Hilfsgüter mit einem riesigen Lkw in die Ukraine geschickt. Das fand ich toll.