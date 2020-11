Ein Posten im Aufsichtsrat der SAP verspricht Einfluss auf die Geschicke des Konzerns und ist gut dotiert. Entsprechend begehrt sind die Posten, regelrechte Wahlkämpfe sind an der Tagesordnung. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Vor dem Landgericht Heidelberg wird in der kommenden Woche ein ganz besonderer Rechtsstreit fortgesetzt. Dabei fordert ein früherer Mitarbeiter der Walldorfer SAP ein "Honorar für Unterstützungsleistungen" von einem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat des Softwarekonzerns (Aktenzeichen: 2 O 17/16). Laut einem Gerichtssprecher geht es um 10.000 Euro aus einem mittleren sechsstelligen Betrag, den der Beklagte dem Kläger "als Gegenleistung für Unterstützungsleistungen zur Erlangung eines Postens als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat versprochen haben soll". Streitig sei neben dem Inhalt der behaupteten Unterstützungsleistungen auch bereits die Echtheit der Unterschrift des Beklagten, die der Kläger im Prozess vorgelegt hat. Die Kammer habe deshalb zur Durchführung der Beweisaufnahme am kommenden Mittwoch eine Schriftsachverständige geladen. Den Angaben zufolge war auch der Kläger zeitweise als Arbeitnehmervertreter im 18-köpfigen Aufsichtsrat der SAP gewesen.

Weitere Details zum Prozess nannte der Gerichtssprecher nicht. Auch die SAP hielt sich zurück: "Es handelt sich um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen einem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und einem ehemaligen SAP-Mitarbeiter", sagte ein Unternehmenssprecher. "In das aktuell zwischen diesen Parteien laufende Verfahren ist SAP nicht involviert, so dass wir hierzu keine Stellungnahme abgeben können".

Dem Vernehmen nach läuft der Prozess (mit Unterbrechungen) bereits seit 2015. Das Gericht hatte bislang allerdings nicht darüber informiert. Vor Prozessbeginn fanden die Wahlen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der SAP als sogenannte Delegiertenwahl statt. Das ist bei Unternehmen mit großer Belegschaft ein übliches Verfahren. Dabei bestimmen von der Belegschaft gewählte Delegierte, wer die Posten in dem Kontrollgremium erhält.

Um die Unterstützung dieser Delegierten zu erhalten, soll nun der Beklagte die Hilfe des Klägers in Anspruch genommen haben. Diese Unterstützung soll darin bestanden haben, dass der Kläger Delegierte, die in der Regel bestimmte Listen vertraten, dazu brachte, kurzfristig das Lager zu wechseln und für den Beklagten zu stimmen, der dann tatsächlich in den Aufsichtsrat einziehen konnte.

Für diese Unterstützung mit finanzieller Gegenleistung sollen Kläger und Beklagter sogar einen Vertrag abgeschlossen haben. Um die Echtheit der Unterschriften unter diesem Vertrag dürfte es bei dem Gerichtstermin am kommenden Mittwoch gehen. Die Posten im Aufsichtsrat der SAP sind begehrt, weil sie direkten Einfluss auf die Geschicke des Konzerns versprechen und entsprechend lukrativ sind. Laut Geschäftsbericht erhielt ein Aufsichtsrat bei SAP 2019 eine feste jährliche Vergütung von mindestens 165.000 Euro plus weitere Zahlungen für die Ausschussarbeit.

Entsprechend finden bei dem Softwarekonzern in der von Akademikern geprägten Belegschaft regelmäßig regelrechte Wahlkämpfe statt. Bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen daher sogar sogenannte "Grundprinzipien der Wahlwerbung" präsentiert. Darin wurde beispielsweise an die "Wahrung des Betriebsfriedens" erinnert. Diffamierende Angriffe gegen andere Kandidaten, Mitarbeiter oder das Unternehmen selbst seien zu unterlassen, hieß es weiter.

Seit dem Jahr 2015 findet die Wahl der Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat als Urwahl statt. Dafür hatten sich die Mitarbeiter selbst entschieden. Dabei geht es um die sechs Arbeitnehmersitze, um die sich jeder SAP-Mitarbeiter bewerben kann. Weitere drei entsendet der Europäische Betriebsrat. Der Wechsel des Wahlverfahrens war damals auch eine Lehre aus der Aufsichtsratswahl im Jahr 2012. Damals hatten Delegierte kurz vor der Wahl das Lager gewechselt. Einzelne Kandidaten, die sich schon sicher in dem Kontrollgremium wähnten, zogen plötzlich doch nicht ein.