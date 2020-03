Heidelberg. (mk) Nach dem Ludwigshafener BASF-Konzern steigt auch das mittelständische Heidelberger Chemieunternehmen Kluthe in dieser Woche in die Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln ein."Wir stellen bereits seit Jahrzehnten Reiniger und Flächendesinfektionsmittel her, die in industrielle und handwerkliche Anwendungsbereiche verkauft werden. Von daher sind das Know-How, die wesentlichen Rohstoffe und die Ausstattung grundsätzlich vorhanden", erklärte Werksleiter Daniel Schmidt am Montag. Im April sei eine Produktion von 200.000 Litern geplant.

Wegen der Corona-Pandemie kommt es aktuell zu Engpässen bei der Versorgung mit Hand-Desinfektionsmitteln. Man werde deshalb in erster Linie Krankenhäuser, Gesundheitszentren und Pflegeheime der Region beliefern, sagte Schmidt. Sollte es dann noch Restmengen an Rohstoffen geben, werde man sich auch an gewerbliche Verbraucher wenden. Interessenten könnten sich unter customercare@kluthe.com melden.

Anders als die BASF werde man die Hand-Desinfektionsmittel allerdings nicht kostenlos abgeben, so Schmidt. Schließlich sei man abhängig von Rohstoffen, "die wir nicht selbst komplett herstellen können", so der Werksleiter. Kluthe ist in Heidelberg an zwei Standorten vertreten und beschäftigt hier rund 250 Mitarbeiter.

Lob gab es am Montag von der Stadt Heidelberg: "Kluthe ist ein tolles Beispiel dafür, wie Heidelberger Unternehmen in der Corona-Krise direkt vor Ort helfen können", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Insbesondere die Kliniken und Pflegeheime benötigen dringend Handdesinfektionsmittel. "Ich freue mich, dass sich Kluthe sofort bereit erklärt hat, in die Produktion einzusteigen. Das ist vorbildlich und hilft den Krankenhäusern und Einrichtungen sehr."