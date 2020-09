Von Barbara Klauß

Heidelberg. In der Corona-Pandemie verschwanden abertausende Angestellte von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice. Unter ihnen viele Mitarbeiter von Firmen, in denen es bis dahin nicht üblich gewesen war, von zu Hause aus zu arbeiten. In dieser Zeit, berichten nun manche Detektive, hätten sie vermehrt Aufträge von Unternehmen erhalten, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice überwachen lassen wollten – um herauszufinden, ob sie auch tatsächlich arbeiten. Aber dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter überhaupt überwachen? Und wo liegen die Unterschiede, wenn jemand im Büro oder im Heim-Büro arbeitet?

"Arbeitnehmerüberwachung am Arbeitsplatz ist ohnehin ein sehr heißes Thema", erklärt Michael Eckert, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Heidelberg – "weil es in Persönlichkeitsrechte eingreift". Abgesehen von wenigen Ausnahmen müsse sie daher auch immer mit dem Betriebsrat abgestimmt werden, wenn es einen gibt. Zulässig ist eine Überwachung Eckert zufolge unter anderem dann, wenn ein konkreter Verdacht besteht und es keine anderen sinnvollen Aufklärungsmöglichkeiten gibt. Etwa, wenn in einem bestimmten Sortierzentrum immer wieder Briefe oder Päckchen verschwinden.

Im Privatleben aber dürfe der Mitarbeiter normalerweise nicht überwacht werden, so der Rechtsanwalt. Eine Ausnahme bestehe etwa, wenn jemand sich arbeitsunfähig melde und der konkrete Verdacht bestehe, dass derjenige die Zeit für Freizeitaktivitäten oder bei einer anderen Arbeit verbringe. Eckert erzählt von einem Mann, der im Büro arbeitete und wegen gravierender Rückenschmerzen krankgeschrieben wurde. Aufgrund eines Hinweises schaltete der Arbeitgeber einen Detektiv ein – der den Mann dabei erwischte, wie er in der Gärtnerei seiner Frau Blumenkübel schleppte.

Wichtig, fügt Eckert hinzu, sei in allen Fällen ein konkrete Verdacht – etwa durch einen Hinweis von Kollegen, eine zufällige Begegnung, Fotos im Internet, die einen vermeintlich kranken Mitarbeiter beim Feiern zeigen. "Flächendeckend darf man das natürlich nicht machen", so der Anwalt. "Jedem kranken Mitarbeiter einen Detektiv auf den Hals hetzen – das geht auf keinen Fall und wäre auch nicht zu bezahlen."

Wie sieht es nun aus, wenn der Mitarbeiter zu Hause arbeitet? "Homeoffice ist zum großen Teil Vertrauenssache", erklärt Eckert. Wenn das funktioniere, könne der Mitarbeiter zwischendurch auch mal die Kinder zum Kindergarten bringen oder Wäsche aufhängen – und die Zeit einfach hinten dran hängen. Allerdings gebe es aber auch Fälle, wo jemand nur den PC einschalte und dann Hausarbeiten mache oder sich mit Freunden treffe. "Eine Überwachung ist da für den Arbeitgeber aber sehr schwierig."

"Kameras oder Mikrofone im privaten Bereich, das geht natürlich überhaupt nicht", erklärt Eckert. Hat der Arbeitgeber eine private Nutzung des Computers untersagt, kann er aber überprüfen, von wann bis wann der Rechner eingeschaltet oder auf welchen Internetseiten der Mitarbeiter unterwegs war. "Wenn der Arbeitgeber eine private Nutzung erlaubt hat, geht das nur mit Zustimmung des Mitarbeiters."

Einen Detektiv zur Überwachung im Homeoffice einzuschalten, hält der Arbeitsrechtler nicht für sonderlich sinnvoll. "Der Detektiv kann ja von außen nicht sehen, ob jemand am Schreibtisch sitzt, die Spülmaschine ausräumt oder mit den Kindern, die in Quarantäne sind, Hausaufgaben macht."

Allerdings müsse man unterscheiden, ob starre oder flexible Arbeitszeiten vereinbart worden seien. Bei starren Arbeitszeiten, bei denen man zu bestimmten Zeiten am Schreibtisch sitzen muss, dürfe man nicht mal zwischendurch private Dinge erledigen. "Wenn etwa jemand bei einer Service-Hotline arbeitet, muss sich der Arbeitgeber darauf verlassen können, dass er auch wirklich ans Telefon geht." So etwas aber lasse sich sehr leicht durch Kontrollanrufe prüfen, meint Eckert. "Das ist sicherlich nicht verboten."

Sind flexible Arbeitszeiten vereinbart, wird es ganz schwierig mit der Überwachung durch einen Detektiv: "In einem solchen Fall ist es überhaupt kein Problem, wenn jemand einmal zwei Stunden einkaufen geht – und diese Zeit abends einfach dran hängt", erklärt Eckert. "Der Tag hat viele Stunden, in denen der Mitarbeiter seine acht Stunden Arbeitszeit unterbringen kann." Bei flexibler Arbeitszeit im Homeoffice nutze ein Detektiv also überhaupt nichts.

Es sei denn, es gebe den Verdacht, dass jemand einer Nebentätigkeit oder einer Wettbewerbstätigkeit nachgehe – ein Kfz-Mechaniker also abends an seinem Arbeitgeber vorbei in einer zweiten Werkstatt arbeite. Das könne man mit einem Detektiv herausfinden, der dem Mitarbeiter folgt und ihn dabei fotografiert, wie er in einer anderen Werkstatt ein Auto repariert. "Da macht der Detektiv ein paar Fotos und die Sache ist klar", so Eckert.

"Das kann man beim Homeoffice aber eigentlich vergessen", sagt der Anwalt. Wenn es um Arbeitszeiten gehe, rate er Arbeitgebern daher eigentlich immer von einem Detektiv-Einsatz ab. "Das ist in der Regel sehr teuer und bringt nicht viel. Wenn man sich dafür entscheidet, ist es wichtig, mit echten Profis zu arbeiten."