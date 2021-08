Von Matthias Kros

Heidelberg. Das noch junge Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha hat finanzstarke Unterstützer gefunden. In einer ersten größeren Finanzierungsrunde sammelte das Unternehmen, das sich auf die automatische Erstellung von Texten spezialisiert hat, von europäischen Technologie-Investoren wie Lakestar (Zürich), Earlybird Venture Capital (Berlin) und UVC (München) insgesamt 23 Millionen Euro ein. Gründer und Firmenchef Jonas Andrulis gibt damit die Mehrheit an dem Unternehmen aus der Hand und bleibt nur größter Anteilseigner. Sorge bereitet ihm das nicht: Die ausgewählten Investoren passten strategisch optimal, sagte er der RNZ. "Besser kann man sich das nicht vorstellen".

Der 40-Jährige, der sich gern selbst als "Nerd" bezeichnet, hatte Aleph Alpha erst 2019 gegründet. Es ist bereits das dritte Unternehmen, das er aufgebaut hat. Sein Zweites wurde Medienberichten zufolge 2016 von dem amerikanischen Technologiekonzern Apple aufgekauft, für den Andrulis anschließend drei Jahre als Manager tätig war. Doch der gebürtige Berliner, der am Karlsruher KIT studiert hat, wollte wieder etwas Eigenes aufbauen und entschied sich als Unternehmenssitz ganz bewusst für Heidelberg. "Hier ist es einfach wunderbar, wir sind umgeben von phänomenalen Hochschulen", lobt er die Region. Bei seiner zweiten Gründung habe er fast das gesamt Startteam direkt von der Universität Heidelberg einstellen können.

Doch um was geht es eigentlich? KI steht für Künstliche Intelligenz und gilt als einer der aktuellen Mega-Trends mit riesigem Potenzial in fast allen Lebensbereichen. Darunter versteht man den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf Computer und Maschinen zu übertragen und ihnen damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, soll KI selbstständig Probleme lösen.

Aleph Alpha arbeitet – Andrulis zufolge – nun an einer "neuen Generation der KI", die Maschinen in die Lage versetzt, flexibel auf Situationen zu reagieren, die nicht von Menschen vordefiniert sind. Diese KI-Generation müsse nicht mehr "von Menschen an die Hand genommen werden", sondern sei in der Lage "die Welt, in der wir leben, frei und intelligent zu verstehen". Das habe "gigantische Auswirkungen" auf die Art und Weise wie künftig Informationen verarbeit würden, "ein Effekt wie die industrielle Revolution", so Andrulis.

Aleph Alpha legt seinen Schwerpunkt dabei auf die automatisierte Erstellung von Texten. "Wir können jeden Arbeitsschritt, der Sprache verwendet, radikal verbessern und langweile Bürotätigkeiten vereinfachen", ist er überzeugt und denkt dabei zum Beispiel an das Auswerten von Dokumenten, E-Mail-Prozesse, das Finden und Strukturieren von Informationen oder das Schreiben von Jahresberichten. "Das alles kann KI lernen und meistern", so Andrulis. Künstliche Intelligenz könne so zum "Motor für eine digitalisierte Verwaltung" werden. Im übrigen müssten die Texte nicht nur technischer Natur sein. Das KI-System von Aleph Alpha habe bereits "Gedichte geschrieben und Bilder gemalt", berichtet er. "Da sind schon viele überraschende Dinge passiert".

Andrulis gibt sich dabei selbstbewusst: "In Europa gibt derzeit kein anderes Unternehmen, das an genau dieser Technologie arbeitet", sagt er glaubt mit Aleph Alpha die Souveränität Europas bei diesem Thema behaupten zu können. "Ich bin überzeugter Europäer und finde es wichtig, dass Europa bei diesem Thema eine Hand am Lenkrad hat".

Derzeit befänden sich die KI-Systeme von Aleph Alpha bereits im Testbetrieb bei Kunden. Das Unternehmen mache also schon "ganz vernünftige Umsätze", auch wenn man unter dem Strich noch kein Geld verdiene. Deshalb sei die jüngste Finanzierungsrunde so wichtig gewesen: "Für das nächste Jahr stehen wir damit solide da", so Andrulis. Für das Geld werde man unter anderem die nötige Spezialhardware kaufen und die Belegschaft von derzeit 26 Mitarbeitern weiter aufstocken. "Ich stelle so schnell ein wie es geht, aber wir suchen natürlich absolute Spitzenforscher", so der Gründer. Und von denen gebe es nicht viele. Zudem plant Andrulis ein Büro in Berlin, wenn auch "der Schwerpunkt der Forschung vorerst in Heidelberg bleiben soll".

In den kommenden Monaten will er die begonnene Finanzierungsrunde sogar bis auf 100 Millionen Euro aufstocken. So viel sei nötig, um mit den Tech-Riesen in den USA und China mithalten zu können. Das Ziel hat Andrulis dabei klar vor Augen: Aleph Alpha hat das Zeug, das wertvollste deutsche Unternehmen werden", sagt er. Derzeit ist das SAP.