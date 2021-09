Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat die Softwaretochter Docufy mit Sitz in Bamberg an die Beteiligungsgesellschaft Elvaston Capital Management verkauft. Das teilte der Druckmaschinenbauer am Dienstag in Wiesloch mit. Durch die Transaktion erwartet Heideldruck einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro. Insgesamt rechnet der Druckmaschinenbauer nun mit höheren Erträgen als zu Beginn des Geschäftsjahres absehbar war und hebt der Druckmaschinenbauer seine Prognose beim operativen Ergebnis für das Gesamtjahr 2021/22 an. So erwartet das Unternehmen nun eine EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 7 bis 7,5 Prozent. Bisher war das Management von 6 bis 7 Prozent ausgegangen.

Der Verkauf des Softwareanbieters Docufy ist Teil der Strategie, sich auf das Kerngeschäft und die cloudbasierte Digitalisierungsstrategie im diesem Geschäft zu konzentrieren. "Wir legen unseren Schwerpunkt im Bereich Software in den Ausbau cloudbasierter Anwendungen und Plattformen für die Druckindustrie", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberger Druckmaschinen. "Die durch den Verkauf freiwerdenden Mittel werden wir dafür nutzen, strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben."

Docufy ist ein Anbieter von Information-Management-Software mit rund 120 Mitarbeitern. Im Dezember 2019 hatte Heidelberg eigene Software-Randaktivitäten bei Docufy gebündelt.

Der Verkauf ist seit Dienstag wirksam. "Wir verschlanken weiter konsequent unsere Strukturen und fokussieren das Portfolio auf die Kern-Wachstumsfelder. Dies schafft weitere finanzielle Freiräume für Heidelberg", sagte Finanzvorstand Marcus Wassenberg. "Zusammen mit der guten Auftragslage können wir die Prognose für das laufende Jahr trotz erhöhter Materialkosten anheben."