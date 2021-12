Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk vom Typ Speedmaster XL 106. Foto: dpa

Heidelberg. (mk) Die wieder besser gefüllten Auftragsbücher sorgen im Stammwerk Wiesloch der Heidelberger Druckmaschinen AG erstmals seit zwei Jahren wieder für eine vollständige Auslastung der Belegschaft. Die Kurzarbeit sei wie geplant im Dezember beendet worden, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage. Schon in den Wochen vorher war das Instrument nur noch in einzelnen Bereichen eingesetzt worden. Heideldruck beschäftigt in Wiesloch rund 4300 Mitarbeiter.

Vollständig abgehakt ist das Thema aber noch nicht. "Wir beobachten eine volatile Teileversorgung, die gegebenenfalls Auswirkungen für die kommenden Monate entfalten könnte", hatte der Sprecher kürzlich gesagt. Derartige Engpässe sind derzeit typisch für die gesamte Industrie. Sie sind eine Folgewirkung der Corona-Krise 2020, während der die Nachfrage eingebrochen war. Mit der Konjunkturerholung ziehen die Bestellungen nun wieder an. Rohstoffe und Vorprodukte wie Halbleiter sind knapp. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher müssen manche Unternehmen deshalb ihre Produktion merklich drosseln.

Heideldruck hatte die jetzt beendete Kurzarbeit erstmals im Juni 2019 angemeldet und ab dem darauffolgenden September immer wieder eingesetzt – also schon vor der Corona-Krise. Ihren Höhepunkt erreichte die Nutzung der Maßnahme 2020 als zeitweise weniger als zehn Prozent der Beschäftigten anwesend waren und das Stammwerk in Wiesloch nur noch in einer Art Notbetrieb lief. Möglich machten die lange Dauer der Kurzarbeit bei Heideldruck auch Corona-bedingte Sonderregelungen.