Noch räumt Haldex seine alten Möbel raus, bald will Heidelberg Instruments in den Hallen Präzisionsmaschinen bauen. Foto: Hentschel

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Noch weht die Haldex-Fahne vor dem Produktionsgebäude im Heidelberger Stadtteil Wieblingen. Daneben aber flattert schon die des neuen Eigentümers: des Unternehmens Heidelberg Instruments, das das Gebäude gekauft hat und Anfang kommenden Jahres aus dem Industriegebiet in Rohrbach hierher umziehen will. Der schwedische Nutzfahrzeugzulieferer räumt die Hallen, in denen das Hightech-Unternehmen künftig seine Präzisionsmaschinen bauen wird.

Rund 100 Mitarbeiter haben hier bis vor Kurzem noch Bremssysteme und Luftfederungen für Lastwagen montiert – und nach der überraschenden Ankündigung, dass das Werk geschlossen, die Produktion nach Ungarn und die verbliebene Entwicklung nach England verlegt werden soll – für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gekämpft. Umsonst. Der Nutzfahrzeugzulieferer, der seinen Ertragszielen hinterher hinkte, hielt an den Plänen fest. Das Ende des traditionsreichen Industriestandortes war besiegelt.

Als sehr traurig hatte das der Heidelberger IG Metall-Chef Mirko Geiger kürzlich bezeichnet – andererseits aber begrüßt, dass am Standort weiter produziert werde.

Ebenso der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner. Als Eigentümerin des Grundstückes hatte die Stadt ein Mitspracherecht beim Verkauf. "Ich freue mich, dass wir ein wachsendes Hightech-Unternehmen aus unserer Stadt als Nachnutzer gefunden haben", sagt Würzner bei einem Rundgang durch die Produktionshallen am Freitag. "Das sichert langfristig Arbeitsplätze und stärkt den Entwicklungs- und Produktionsstandort Heidelberg nachhaltig."

Von einer "schönen Erfolgsgeschichte" spricht der Oberbürgermeister mit Blick auf Heidelberg Instruments – einem Unternehmen, das sich vom Start-up aus der Heidelberger Forschungslandschaft zum Weltmarktführer entwickelt habe.

Das Unternehmen, das seit 2015 Teil der RSBG SE ist, wurde 1984 von Forschern der Universität Heidelberg und des Europäischen Molekularbiologischen Labors (EMBL) gegründet. Seit gut 20 Jahren hat es seinen Sitz im Industriegebiet in Heidelberg-Rohrbach. Doch wurden die Räume dort schnell zu klein. Inzwischen arbeiten die rund 160 Kollegen in Heidelberg (240 hat Heidelberg Instruments insgesamt) auf drei Gebäude verteilt. Klar sei der Abschied von Haldex bitter, sagt Konrad Roessler, einer der Geschäftsführer von Heidelberg Instruments, bei dem Rundgang am Freitag. "Aber uns bietet das die Chance zu wachsen und weiterzukommen." Um rund 15 Prozent legt das Unternehmen seinen Angaben nach derzeit pro Jahr zu, sowohl beim Umsatz als auch bei den Beschäftigten.

Blick in die fast leere Halle (v.l.): Martin Wynaendts, Steffen Diez, Konrad Roessler, Marc Massoth, (Wirtschaftsförderung Heidelberg), OB Eckart Würzner, Gerdt Müller (RSBG). Foto: Hentschel

Heidelberg Instruments entwickelt und produziert Präzisionsmaschinen für Mikrofabrikation (Laser-Lithografie). Im Prinzip seien das sehr aufwendige Laser-Drucker, erklärt Roessler, die allerdings sehr fein schreiben könnten. Verwendet werden sie etwa, um Vorlagen für Handyleiterplatten herzustellen. Viele der Maschinen des Unternehmens stehen in Universitäten und Entwicklungslaboren. Rund 100.000 Euro kosten die kleinsten, 3 bis 5 Millionen die größten, mit denen Kunden etwa Vorlagen für Fernsehbildschirme schreiben können. 80 bis 100 Maschinen produziert das Unternehmen Roessler zufolge pro Jahr – und es ist demnach profitabel. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei etwa 45 Millionen Euro. Mit den beiden neuen Hallen, die zusammen rund 10.000 Quadratmeter groß sind, könne Heidelberg Instruments seine Kapazität um 50 Prozent steigern, meint der Geschäftsführer.

Nun stehen in dem Gebäude, über dessen Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurde, ein paar Umbauten an. Ein Sauber- und ein Reinraum sollen eingebaut werden – also Produktionsräume, in denen die Luft sauberer ist als im Rest der Halle – zudem ein automatisiertes Hochregallager. Mit einem deutlich siebenstelligen Betrag rechnet Roessler für die Umbauarbeiten. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein, der Umzug im ersten Quartal des kommenden Jahres über die Bühne gehen.

Seine Maschinen entwickelt und produziert Heidelberg Instruments eigenen Angaben zufolge vollständig in Heidelberg. "Und das wird auch bis auf Weiteres so bleiben", sagt Roessler. Auch ein Standort außerhalb der Stadt sei für sie nicht in Betracht gekommen – nicht nur wegen des Namens. "Wir haben eine enge Beziehung zu Heidelberg", erklärt der Geschäftsführer – ebenso wie zur Universität und zu anderen Forschungseinrichtungen.

Noch hängt im Besprechungszimmer ein Sicherheitsplan von Haldex an der Wand. Noch klebt am Empfang das blaue Logo der Schweden. Doch von den Mitarbeitern sind nur noch die im Haus, die es leer räumen. Die Montagelinien sind bereits nach Ungarn gegangen. "Auf den ersten wird schon wieder produziert", sagt Werksleiter Manfred Vogel.

Knapp 20 Mitarbeiter bleiben beim Unternehmen im Vertrieb, jedoch über ganz Deutschland verteilt. Für die restlichen 80 haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt.

"Man sollte den Blick auf die Zukunft richten und nicht zurück", sagt Haldex-Werksleiter Vogel – und wünscht Heidelberg Instruments alles Gute in den neuen Hallen.