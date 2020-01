Von Barbara Klauß

Heidelberg. "Wir teilen die Einschätzung der Situation nicht." Mit diesen Worten hat Haldex-Chefin Helene Svahn einen offenen Brief des Heidelberger Betriebsrats an Vorstand und Geschäftsführung kommentiert, in dem die Arbeitnehmervertreter sich erneut gegen die Schließung des Werkes im Stadtteil Wieblingen aussprechen.

"Wir haben volles Verständnis für die persönliche Not, die diese Entscheidung für unsere Mitarbeiter bedeutet, und es ist bedauerlich für die Betroffenen", zitiert die schwedische Nachrichten-Website Evertiq aus einer E-Mail von Svahn, der Vorstandsvorsitzenden des schwedischen Nutzfahrzeug-Zulieferers.

Doch liege es in der Verantwortung des Vorstands und der Geschäftsführung, eine nachhaltige Strategie für den gesamten Konzern zu entwickeln und entsprechend zu handeln, um ein starkes und profitables Unternehmen aufzubauen, insbesondere in Zeiten industrieller Transformation.

In dem Brief hatten Beschäftigte und Betriebsrat in Heidelberg geschrieben, eine Schließung wäre eine falsche Entscheidung für das gesamte Unternehmen. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass bei Haldex in Heidelberg in den vergangenen Jahren Gewinne erwirtschaftet worden seien.

Derzeit bereiteten Vorstand und Geschäftsführung von Haldex eine Antwort auf dieses Schreiben vor, das Anfang nächster Woche verschickt werden solle, erklärte Haldex-Chefin Svahn laut Nachrichtenportal Evertiq. Allerdings wolle sie jetzt bereits zum Ausdruck bringen, dass Haldex die Anstrengungen der Mitarbeiter schätze, die großes Engagement zeigten. "Dennoch teilen wir die Einschätzung der Situation nicht und werden das dem Betriebsrat vor Ort auch mitteilen."

Der schwedische Nutzfahrzeug-Hersteller Haldex produziert in Heidelberg noch Bremssysteme und Luftfederungen für Lastwagen. Im Oktober hatte das Unternehmen angekündigt, den Standort in Heidelberg schließen zu wollen. Die Produktion soll nach Ungarn, die restliche Entwicklung nach England verlagert werden. Von den derzeit 100 Stellen am Standort in Heidelberg sollen lediglich 17 Jobs in Verwaltung und Vertrieb – verteilt über ganz Deutschland – erhalten bleiben.