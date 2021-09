Von Matthias Kros

Heidelberg. Christian Wiens, Gründer und Chef von Getsafe in Heidelberg, einer App-basierten Versicherung, hat große Pläne. Noch in diesem Jahr soll es klappen mit einer eigenen Lizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und einem Standort in Berlin. Damit will Getsafe der größte und beliebteste Versicher der neuen, digital-affinen Generation werden und spätestens in vier Jahren an der Börse gelistet sein.

Herr Wiens, Sie haben erst in diesem Jahr ihre neuen Büros im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt bezogen. Ein Bekenntnis zum Gründungsort?

Heidelberg ist ein toller Standort, auch wenn wir zwischenzeitlich andere Optionen erwogen hatten. Die gesamte Region beherbergt viele erfolgreiche Unternehmen und zählt zu den führenden Wissenschaftsstandorten in Europa. Zudem ist Heidelberg bei Investoren in den USA oder China häufig bekannter als die meisten deutschen Großstädte.

Unternehmensgründungen gibt es aber eher in den Bereichen Medizin oder Biotechnologie. Für Finanz-Start-ups wie Getsafe ist Heidelberg als Standort eher untypisch.

Tatsächlich ist für viele Gründer im Tech-Bereich Heidelberg vermutlich nicht die erste Wahl. Die zieht es eher in die deutsche Gründer-Hochburg Berlin. Für viele passt das gut zu ihrem Lifestyle und sie können sich dort gut vernetzen.

Warum gibt es in der Rhein-Neckar-Region vergleichsweise wenig erfolgreiche Start-ups?

Hier gibt es weniger Investoren, auch die öffentliche Förderung ist in anderen Regionen ausgeprägter. Zudem sitzen hier viele erfolgreiche Industrieunternehmen, wo junge Leute alternativ zu einer Gründung beruflich Karriere machen können.

Zieht es Getsafe auch nach Berlin?

Wir haben bereits ein Büro in London, können uns aber auch vorstellen, weitere Standorte zu eröffnen. Berlin ist dabei auch in der engeren Auswahl.

Sie sind ein digitaler Versicherer. Wozu brauchen Sie überhaupt Büros vor Ort?

Es ist richtig, dass wir keinen klassischen Vertrieb haben. Unsere Mitarbeiter arbeiten sehr flexibel. Aber wir haben in der Pandemie auch gesehen, dass es wichtig ist, ein Büro als Ort des Zusammenseins und als Raum für Kreativität und Austausch und konzentriertes Arbeiten zu haben.

Sie haben 2015 mit einem reinen Online-Maklergeschäft angefangen, mittlerweile vertreibt Getsafe eigene Versicherungspolicen. Für einen Voll-Versicherer fehlt Ihnen aber immer noch die nötige BaFin-Lizenz, oder?

Wir gehen davon aus, dass wir die noch in diesem Jahr bekommen. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, die Schriftsätze füllen bei uns inzwischen über 20 Ordner.

Ändert sich mit einer Bafin-Lizenz Ihr Geschäftsmodell?

Nein, unsere Kunden werden das gar nicht bemerken. Die haben schon jetzt ausschließlich mit Getsafe zu tun, egal, ob es um Beratung, Beiträge oder eine Schadensabwicklung geht.

Getsafe wurde 2015 gegründet und zählt bereits rund 130 Mitarbeiter. Sind Sie überhaupt noch ein Start-up?

Wir sind tatsächlich schon einen Schritt weiter und bezeichnen uns als Scale-up, was heißt, dass wir bereits bewiesen haben, dass unser Geschäftsmodell tragfähig ist. Ich denke, wir sind heute das größte Scale-up im Großraum Mannheim/Heidelberg.

Woher bekommen Sie Kapital, um weiter zu wachsen? Sind Sie im Gespräch mit Investoren?

Wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk nationaler und internationaler Investoren, mit denen wir uns regelmäßig austauschen. Dieses Jahr planen wir auch noch weiteres Kapital aufzunehmen.

Welchen Anteil an Getsafe besitzen Sie eigentlich noch?

Zwar nicht mehr die Mehrheit, aber ein signifikanter Teil des Unternehmens wird immer noch von Gründern und unserer Belegschaft gehalten. Getsafe gehört zu den wenigen Start-ups in Deutschland, die wirklich sämtliche Mitarbeiter beteiligen. Geht das Unternehmen eines Tages an die Börse, profitieren alle.

Für wann planen Sie das?

In zwei bis vier Jahren ist ein realistischer Zeitrahmen. Für Versicherungs-Start-ups in den USA sind Börsengänge bereits ein beliebter und geeigneter Schritt, daher ist es in Europa nur eine Frage der Zeit.

Warum nicht früher? Derzeit ist die Stimmung an der Börse sehr gut! Wir haben zuletzt viele erfolgreiche Börsengänge erlebt.

Wir wollen noch etwas wachsen und den richtigen Zeitpunkt auswählen. Denn auch die Kultur eines Unternehmens kann sich mit einem Börsengang verändern. Derzeit haben wir eine Viertel Million Kunden. Wir wollen der größte und beliebteste Versicherer der neuen digital-affinen Generation in Europa werden.

Start-ups gehen gerne in den USA an die Börse. Sie auch?

Das ist heute für uns noch Spekulation, wir können uns aber einen Börsengang in Deutschland gut vorstellen.

Wie viel könnte Getsafe an der Börse wert sein?

Auch das ist schwer zu sagen. Alle börsennotierten Versicherungs Start-ups in den USA sind mit mehreren Milliarden bewertet, das ist sicher eine gute Referenz.