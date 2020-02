Von Matthias Kros

Heidelberg. Der frühere ABB-Konzernchef Ulrich Spiesshofer erhält eine Abfindung von rund 13 Millionen Franken (rund 12,2 Millionen Euro). Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Für die Zeit seiner Kündigungsfrist vom 1. Mai 2019 bis zum 30. April 2020 bekommt der 55-jährige Deutsche 8,58 Millionen Franken (rund 8 Millionen Euro). Dazu komme eine Vergütung für das bis Ende April 2021 dauernde Verbot, zu einem Wettbewerber zu wechseln, von 4,47 Millionen Franken (etwa 4,2 Millionen Euro).

ABB beschäftigt in der Rhein-Neckar-Region etwa 4000 Menschen, rund 1600 davon fertigen in Heidelberg Sicherungsautomaten (ABB Stotz Kontakt). Zudem ist Mannheim Sitz der deutschen Landesgesellschaft.

Der gebürtige Aalener Spiesshofer stand seit 2013 an der Spitze des Schweizer Unternehmens. Im vergangenen April musste er gehen, unter anderem weil der Elektrotechnikkonzern unter seiner Führung mehrfach die eigenen Ziele verfehlt hatte und der Aktienkurs nicht auf die Beine kam. Umstritten war auch der in seiner Amtszeit beschlossene Verkauf der Stromnetzsparte an den japanischen Hitachi-Konzern, der in erster Linie auf Druck der Großaktionäre zustande kam. Vor allem die Arbeitnehmerseite hatte sich lange gegen den Verkauf der volumenmäßig größten Sparte gesträubt, der auch in der Region Hunderte von Arbeitsplätzen betrifft..

Zu den Kritikern hatte auch Mirko Geiger, Geschäftsführer der IG Metall Heidelberg, gezählt. Als entsprechend unverständlich empfindet der Gewerkschafter nun die hohe Abfindung für Spiesshofer: "Das ist schon ein starkes Stück", sagte er auf Anfrage der RNZ. "Ich meine, dass die Summe in keinem Verhältnis zu der Leistung steht, die er gebracht hat – und zwar weder aus Sicht der Beschäftigten noch der Aktionäre."

Jedenfalls sei ABB unter der Führung Spiesshofers allenfalls durch einige Zukäufe gewachsen. Stattdessen hätten ständige Sparmaßnahmen und Restrukturierungen seine Amtszeit geprägt. Oft genug habe man dabei hart um jeden Cent Abfindung für die betroffenen Mitarbeiter handeln müssen, so Geiger. "Da passen die Millionen, die Spiesshofer nun erhält, natürlich überhaupt nicht dazu".

Nach Spiesshofers Ausscheiden im April 2019 hatte Verwaltungsratspräsident Peter Voser interimsmäßig die Funktion des Konzernchefs übernommen. Anfang März löst ihn Björn Rosengren ab. Schon jetzt ist klar, dass er weniger generös entlohnt werden wird als Spiesshofer. Man habe die Gesamtvergütung des Konzernchefs "sorgfältig überprüft", heißt es dazu im aktuellen Geschäftsbericht. Die direkte Gesamtvergütung von Rosengren wird mit knapp 6 Millionen Franken (5,6 Millionen Euro) gut 20 Prozent geringer sein als die von Spiesshofer, weil die variablen Lohnbestandteile begrenzt werden.

Unterdessen verläuft der Übergang der Stromnetzsparte an Hitachi laut Geiger planmäßig. ABB hatte die Sparte in die neue Gesellschaft ABB Power Grids Germany AG ausgelagert, die zunächst zu 100 Prozent bei ABB verbleibt. Anfang November wechselten bundesweit rund 2000 Mitarbeiter in diese Gesellschaft, rund 700 davon in Mannheim, wo auch der Sitz der ABB Power Grids Germany AG ist. Mitte des Jahres soll die Sparte dann mehrheitlich an Hitachi gehen. Mit 20 Prozent wird ABB zunächst noch beteiligt bleiben. Auf den Standort in Heidelberg hat der Verkauf keine Auswirkungen.