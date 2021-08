Gründerin und Geschäftsführerin Lisa O’Connor in den Unternehmensräumen von „freiraum“ in der Heidelberger Hauptstraße. Foto: Freiraum

Von Gaby Booth

Heidelberg. Nie zuvor waren die Veränderungen in der Arbeitswelt so gravierend wie momentan. Die Corona-Pandemie hat Bürogemeinschaften auseinandergerissen, Arbeitsabläufe umstrukturiert, Kommunikationswege verändert. "Normalität" wie in der Vor-Corona-Zeit wird es nicht mehr geben. Homeoffice dominiert und viele Unternehmen überlegen sich, wie sie ihre Mitarbeiter wieder ins Büro bekommen. Für Lisa O’Connor-The, Geschäftsführerin der freiraum Agentur GmbH, bietet die Krise auch Chancen. "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Arbeit neu zu gestalten", sagt die 43-jährige Unternehmensgründerin. Mit ihrem Team entwickelt die akademische PR-Beraterin Strategien für gute Kommunikation, Kreativität und Innovationskraft in Unternehmen. Und das nicht erst seit Corona den Arbeitsalltag bestimmt.

Bereits 2004 hat Lisa O’Connor-The ihr Unternehmen, das in der Heidelberger Hauptstraße 64-66 seinen Sitz hat, gegründet. Als Mitarbeiterin eines IT-Unternehmens, zuständig für Marketing und Vertrieb, war sie zuvor viel herum gekommen, hatte Kontakt mit ganz unterschiedlichen Firmen und stellte dabei immer wieder fest, dass deren Geschäftsräume häufig nicht die Werte und Visionen des Unternehmens widerspiegelten. Nach innen wie nach außen sei es nicht stimmig gewesen. "Das fing oft schon bei der Raumgestaltung an, setzte sich in der Kommunikation fort, da passte vieles nicht zusammen", sagt die Geschäftsführerin von freiraum.

Einige Firmenräume wirkten trist, schlecht strukturiert oder einfach wenig wertschätzend gegenüber Mitarbeitern und Besuchern. Kommunikation und Außendarstellung waren ihrer Meinung nach nicht optimal. Da Lisa O’Connor-The mindestens eine künstlerische Ader hat, selbst gerne malt, Kontakt mit vielen Künstlern der Region pflegt und Ausstellungen organisierte, wollte sie positive Veränderungen anstoßen und gleichzeitig Künstlern eine Perspektive geben. Künstlern liegt es oft nicht, sich selbst zu vermarkten, sagte sich die Frau mit Geschäftssinn und wollte Firmen und Künstler zusammenführen.

Sie gründete ein Unternehmen, das einerseits Firmen dabei begleitet, sich neu aufzustellen und zu präsentieren, andererseits Künstlern Aufträge vermittelt. Eine Agentur, die in dieser Form in der Region einmalig ist, war geboren. "Wir helfen Firmen dabei, dass ihre Teams gut zusammen arbeiten und innovativer werden können", sagt die Gründerin von "freiraum". Und: "Wir helfen dabei, Firmenräume so zu gestalten, dass sie die Werte des Unternehmens widerspiegeln." Das Konzept kam und kommt an. Zu den Kunden gehören u.a. die BASF, MLP, MVV, Vereine wie der TSV Mannheim sowie Privatkunden, Kitas und Schulen. "Es sind alle Branchen dabei, alle Unternehmensgrößen, diese Vielfalt treibt uns an", sagt die Agentur-Gründerin.

Der Schlüssel für den Erfolg von "freiraum" liegt in der Einbeziehung der Mitarbeiter. Sie kennen die Situation am besten, dürfen Ideen einbringen, Verbesserungsvorschläge machen. Die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Verbesserung der internen Kommunikation steht daher ganz oben bei der Entwicklung von Lösungen. Und: Die Raumgestaltung spielt eine besondere Rolle.

"Räume haben eine enorme Wirkung auf das Arbeitsklima, auf die Regeneration", so Lisa O’Connor-The. In diesem Punkt kommt die Zusammenarbeit mit Künstlern ins Spiel. "freiraum" hat acht Künstler unter Vertrag, die für die Agentur auf Bestellung arbeiten. Sie setzen die Wünsche der Firmenkunden um. Zu dem Team gehören zudem Designer, Handwerker, Texter. Von der ersten Idee bis zur Lieferung und Montage reicht der Service.

In den vergangenen 12 Jahren kam der Bereich Akustikprodukte hinzu, der ließ sich mit Kunst und Design gut kombinieren. Von der Akustikmessung, Akustikplanung, bis hin zur individuellen Fertigung von schallabsorbierenden Akustikprodukten wie Trennwänden, Raumteilern und Deckensegel reicht das Portfolio. Ein Online-Shop liefert einen Eindruck von vielen individuellen Möglichkeiten. Dass sich kreativ gestaltete Büros und Arbeitsräume auf Mitarbeitende motivierend auswirken, ist eine Binsenweisheit, unter dem Stichwort New Work hat sich in den letzten Jahren diese Erkenntnis verbreitet.

Auch Praxen, Kanzleien, Privaträume können fantasievoll und kreativ gestaltet werden. Die Akustik-Produkte bringen Schalldämmung mit ökologischen Materialien und einzigartigem Design. Die Druckfarben sind wasserbasiert und frei von Chemikalien. Über 800 Unternehmenskunden nutzen inzwischen die schallabsorbierenden Produkte von "freiraum Akustik". Gute Raumakustik ist essentiell für störungsfreie Kommunikation und angenehme Arbeitsatmosphäre, lautet das Credo.

Am 7. Oktober hält Lisa O’Connor-The einen Gastvortrag auf der Veranstaltung "Zukunftsräume & New Normal" in Karlsruhe. Anmeldung unter www.officecenter-gmbh.de/eventanmeldung. Dabei geht es darum, wie mit guter Kommunikation, und gelebter Unternehmenskultur die Innovationskraft in Unternehmen gesteigert werden kann. Denn: "Innovative Firmen erkennt man nicht am Tischkicker, sondern an einer gut funktionierenden Kommunikation und einer offenen und wertschätzenden Unternehmenskultur", so die freiraum-Gründerin.