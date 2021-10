Heidelberg. (kla) HeidelbergCement hat sich von Geschäften in Spanien getrennt. Das teilte der Baustoffkonzern am Montag in Heidelberg mit. Demnach wurden Vereinbarungen zum Verkauf seines Geschäfts mit Zuschlagstoffen und Transportbeton in den Regionen Katalonien, Madrid und Asturien sowie seines Transportbetongeschäfts auf den Balearen an unterschiedliche Verkäufer getroffen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, erklärte der Dax-Konzern.

Der Verkauf ist demnach Teil des Programms zur Portfolio-Optimierung und Margenverbesserung im Rahmen der Strategie "Beyond 2020". Im Oktober 2020 hatte HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten angekündigt, das Portfolio zu überprüfen und das Geschäft in den Märkten einzustellen, die für den Baustoffkonzern keine guten Perspektiven böten. So wurde etwa im Mai dieses Jahres ein Großteil des Geschäfts im Westen der USA verkauft. Insgesamt 2,3 Milliarden Euro nahm HeidelbergCement Unternehmensangaben zufolge beim Verkauf ein. Anfang des Jahres war bereits das Geschäft in Kuwait veräußert worden.

Der Konzern ist seit 2007 in Spanien aktiv. HeidelbergCement werde seine Kunden in den übrigen spanischen Gebieten auch weiterhin mit Produkten aus den drei Geschäftsbereichen Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton beliefern, betonte das Unternehmen.

HeidelbergCement ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter sind an mehr als 3000 Standorten in über 50 Ländern beschäftigt.