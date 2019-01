Heidelberg. (tv) Der Baustoffkonzern Heidelberg Cement trennt sich von Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören und macht damit ordentlich Kasse: Im vergangenen Jahr wurde rund eine halbe Milliarde Euro durch den Verkauf von Beteiligungen eingenommen. "Für 2018 rechnen wir mit Erlösen aus Desinvestitionen von rund 500 Millionen Euro und sind damit auf gutem Weg, unser Ziel von 1,5 Milliarden Euro bis Ende 2020 zu erreichen", erklärte Vorstandschef Bernd Scheifele gestern laut Pressemitteilung. In den letzten Wochen habe man gute Fortschritte bei der Beschleunigung der Portfolio-Optimierung gemacht.

Bereits im Dezember 2018 habe das Unternehmen den Verkauf seiner 50-Prozent-Beteiligung an Ciment Québec und einer Minderheitsbeteiligung in Syrien abgeschlossen. Darüber hinaus seien in Ägypten ein ehemaliges Zementwerksgelände nahe des Nils im Stadtgebiet von Kairo versteigert und in der Ukraine der Verkauf der dortigen Geschäftsaktivitäten unterzeichnet worden. Die beiden zuletzt genannten Transaktionen sollen 2019 abgeschlossen werden. Im Sommer hatte das Unternehmen die Devestitionen angekündigt. Im November war dann ein Aktionsplan zur Gewinnvermehrung angekündigt worden. Verkäufe sollten beschleunigt und weitere Veräußerungspotenziale geprüft werden.