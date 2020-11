Von Barbara Klauss

Heidelberg. Nach zwölf Jahren im Vorstand ist Dominik von Achten im Februar an die Spitze des Baustoffkonzerns HeidelbergCement aufgerückt. Im Interview mit der RNZ zeigt er sich überzeugt, dass es Dinge gibt, die das Unternehmen anders und besser machen kann.

Herr von Achten, Sie haben im Februar ihr neues Amt angetreten und mussten gleich eine riesige Krise managen. Wie haben Sie das erlebt?

Das ist natürlich so nicht geplant gewesen. Aber ich nehme die Dinge wie sie kommen. Ich glaube, als Unternehmen haben wir diese schwierige Zeit sehr gut gemeistert. Und ich bin stolz auf die Mannschaft aus mehr als 54.000 Mitarbeitern weltweit. Das war eine Achterbahnfahrt. Aber es hat super funktioniert.

Siemens hat angekündigt, seinen Mitarbeitern einen Corona-Bonus von bis zu 1000 Euro zu zahlen. Wird es bei Ihnen etwas Ähnliches geben?

Dazu haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Wir haben ja nicht nur unseren Mitarbeitern eine ganze Menge abverlangt, sondern auch unseren Führungskräften, unseren Vorständen und Aufsichtsräten, nicht zuletzt unseren Aktionären. Im September hatten wir auf Basis von Tarifvereinbarungen einer großen Anzahl von Mitarbeitern in Deutschland eine einmalige Corona-Prämie von 300 Euro gezahlt.

Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie Ihre Mitarbeiter noch erreichen – im Homeoffice und per Videokonferenz?

Videokonferenzen ersetzen nicht die physische Zusammenarbeit. Aber ich bin erstaunt, wie sehr man auch über Video Dinge spüren kann, wenn man sich darauf einlässt. Wir lernen gerade, dass das viel besser funktioniert, als wir geglaubt haben.

Das dürfte Ihnen entgegenkommen, Sie sind doch ein Fan des Digitalen?

HeidelbergCement: Der Baustoffkonzern gehört zu den größten Zementherstellern der Welt. Insgesamt hat das Unternehmen rund 54.000 Mitarbeiter, gut 1300 davon in der Region Rhein-Neckar, und erreichte 2019 einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro. Im Frühjahr und Sommer 2020 machte die Corona-Pandemie dem Unternehmen zu schaffen. Im dritten Quartal jedoch legten die Heidelberger überraschend gute Zahlen vor. Dazu beigetragen hat Vorstandschef Dominik von Achten zufolge auch die "konsequente Kostendisziplin". Bereits im März hatte der Dax-Konzern das Sparprogramm "Cope" gestartet, mit dem die Ausgaben um eine Milliarde Euro gesenkt werden sollen – unter anderem durch geringere Personalaufwendungen, freiwillige Gehaltskürzungen des Managements, Beschränkungen bei Investitionen und geringeren Steuerzahlungen; die Dividende für 2019 wurde auf 0,60 Euro gekürzt. Mehr als 720 Millionen Euro wurden laut von Achten in den ersten neun Monaten bereits eingespart. Auch die Beschäftigten haben ihren Teil beigetragen: So hatte das Unternehmen Anfang Mai einen Teil seiner rund 800 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung in Heidelberg in Kurzarbeit geschickt. Im August wurde sie ausgesetzt.

Ja, dafür habe ich ein Faible. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir uns schon vor Corona für die Umstellung auf das Digitale entschieden hatten. So wurden wir nicht auf dem falschen Fuß erwischt und konnten die Dinge nutzen, die bereits da waren – wie etwa die Bildschirme, mit denen alle Besprechungsräume in der neuen Hauptverwaltung ausgestattet sind. Durch die Pandemie ging dieser Veränderungsprozess sogar schneller, als wir das ohne Krise hinbekommen hätten. An dieser Stelle sehe ich einen echten Vorteil. Jetzt müssen wir es nur schaffen, den Jojo-Effekt zu verhindern – dass wir wieder in alte Verhaltensweisen zurückfallen.

Heißt das, Sie wollen gar nicht, dass alle wieder ins Büro zurückkehren?

Ich freue mich über jeden, der kommt. Aber tatsächlich sprechen wir gerade mit den Arbeitnehmervertretern über die Frage, wie wir das Smart Working, also das mobile Arbeiten, in Zukunft gestalten. Gemeinsam versuchen wir eine Lösung zu finden, die wir im nächsten Jahr flächendeckend umsetzen können. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir die Arbeitsweise der Vergangenheit ein Stück weit aufbrechen und mehr Flexibilität zulassen.

Wie wird diese neue Arbeitsweise aussehen?

Es gibt da kein schwarz oder weiß. Rein mobiles Arbeiten ergibt aus meiner Sicht wenig Sinn. Für gewisse Tätigkeiten brauchen wir das Miteinander. Letztendlich liegt der Segen wahrscheinlich in der Mischung aus Präsenz im Büro und mobilem Arbeiten.

Von wo aus arbeiten Sie denn im Moment?

Ich arbeite genau wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise von zu Hause aus und teilweise im Büro.

Empfinden Sie Führung aus dem Homeoffice als schwierig? Hätten Sie sich das ohne Corona vorstellen können?

Das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Und es ist auch nicht so gut wie physische Führung. Aber man lernt, dass es geht, wenn es nötig ist. Zumal wir ein globales Unternehmen sind. Selbst wenn ich im Büro bin, erreiche ich physisch im Idealfall 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – wenn ich den ganzen Tag von oben nach unten laufe. Es gibt aber noch über 50.000 andere Kollegen in der ganzen Welt. Und die erreiche ich jetzt deutlich schneller und besser. Das ist jetzt ein großer Vorteil.

Ist es richtig, dass Sie hier in der neuen Hauptverwaltung im Vorstand keine Einzelbüros haben, sondern ein Open-Space-Modell?

Das ist so. Da wollte ich persönlich ein Zeichen setzen. Meine Vorstandskollegen, die AssistentInnen und ich, wir sitzen im Großraumbüro ohne eigene vier Wände. Das ist am Anfang ungewohnt. Aber es kommt meiner Arbeitsweise entgegen. Und man kriegt mehr mit, kann besser mitdenken und schneller reagieren. Und ich habe ja auch nichts zu verheimlichen.

Das Ziel ist also mehr Transparenz?

Ja. Wir reißen nicht nur im Vorstandsbereich die Wände ein, sondern auch im übertragenen Sinne. Ich wünsche mir mehr Transparenz, mehr Kommunikation und mehr Interaktion. Das ist mir persönlich wichtig. Auch, weil wir das Bestehende weiter verbessern müssen. Wir müssen noch innovativer werden – vor allem in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und Innovation hat nun einmal viel mit Kommunikation und Interaktion zu tun.

Bleiben wir bei der Nachhaltigkeit: Zement ist eine der CO2-intensivsten Industrien. Sie treiben die Reduzierung der Treibhausemissionen voran. Manchem geht das allerdings nicht schnell genug. Zum Beispiel hat Fridays for Future mehrfach gegen HeidelbergCement demonstriert. Was antworten Sie den jungen Leuten?

„Blumenwiesen statt Betonwüsten“ forderten Demonstranten von Klimaschutzbewegungen wie „Fridays for Future“ bereits vor der neuen Hauptverwaltung von HeidelbergCement. Foto: dpa

Ich nehme die Demonstrationen und die Äußerungen der jungen Leute sehr ernst. Das ist Teil des gesellschaftlichen Diskurses, dem müssen wir uns als Unternehmen stellen. Und in vielen Punkten teile ich ihre Ungeduld. Aber aus Unternehmenssicht bringen Forderungen allein nichts – wir müssen die Dinge in die Tat umsetzen. Letztendlich werden wir an der Lösung gemessen. Dass wir bei der Umsetzung noch besser und schneller werden können, ist klar.

Sie wollen Ihren CO2-Fußabdruck bis 2025 um 30 Prozent reduzieren gegenüber 1990. Ist dieses Ziel ehrgeizig genug? Und ist es auch umsetzbar?

Wir wollen schneller werden. Deswegen haben wir dieses Ziel von 2030 auf 2025 vorgezogen. So viel zum Thema Ungeduld. Ich halte das für ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber wir haben einen genauen Plan, wie wir es erreichen wollen, und glauben, dass wir das unter großer Anstrengung schaffen können. Zum einen, indem wir von fossilen Energieträgern auf alternative Brennstoffe umstellen. Zum anderen durch die CO2-Abscheidung. Bei unserem CCS-Projekt in Breivik sparen wir, so ist der Plan, 50 Prozent der CO2-Emissionen ein, indem wir sie vor der norwegischen Küste einlagern.

Da ist doch Vieles noch Zukunftsmusik.

Das Projekt in Norwegen soll 2024 voll skaliert ans Netz gehen. Klar geht es immer schneller. Aber wir sind schon sehr nah dran.

Aber Breivik ist eines von vielen Werken weltweit.

Aber es geht natürlich auch um die Erprobung der Technologie. Erweist sie sich als skalierbar, können wir sie relativ schnell in andere Werke bringen. Zudem gibt es natürlich weitere technische Entwicklungen. Wir versuchen beim Thema Innovation auf verschiedenen Wegen zum Ziel zu kommen – um nicht auf einem allein in einer Sackgasse zu landen.

Das ist den jungen Menschen schwer zu vermitteln, die die Klimawende jetzt sofort wollen.

Es geht immer noch schneller und noch besser. Aber wir dürfen uns nicht mit Tempo 300 links überholen. Wir müssen die Dinge auch umsetzen. Und wenn wir zu viele Baustellen aufreißen, kriegen wir sie am Ende nicht wieder geschlossen.

Weshalb ist Nachhaltigkeit für Sie so ein wichtiges Thema?

Wir haben mit unserem Produkt Beton wegen seiner CO2-Emissionen einen echten Prozessnachteil. Dieses Problem müssen wir lösen und den Baustoff ein Stück weit neu zu erfinden – damit er auch in den nächsten paar hundert Jahre in einer veränderten gesellschaftlichen Konstellation wettbewerbsfähig bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass das geht. Und ich halte das für eine große Chance.

HeidelbergCement werden auch immer wieder Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Ländern der Welt vorgeworfen. Zuletzt haben indonesische Landarbeiter Klage bei der OECD eingereicht.

Von dieser Klage sind wir ein Stück weit überrascht worden. Das Projekt in Indonesien ist im Moment ja lediglich im Projektstatus. Wir haben dazu noch gar keine offizielle Entscheidung getroffen. Aber es ist ein offizielles Verfahren, wir nehmen das sehr ernst und kooperieren voll. Unsere Erwartung ist, dass die Argumente richtig und faktenbasiert ausgetauscht werden und es keine einseitigen Vorverurteilungen gibt.

Wir bemühen uns sehr um einen transparenten Prozess und eine gute Kommunikation.

Das ist nicht der einzige Fall, in dem HeidelbergCement solche Vorwürfe gemacht werden ...

Wir sind ein großes Unternehmen und operieren in mehr als 55 Ländern. Da gibt es natürlich immer eine Angriffsfläche. Wir behaupten auch nicht, dass wir alles perfekt machen. Aber mir ist wichtig, dass wir dazu lernen. Seit vielen Jahren achten wir bei unseren Investitionsprozessen mit Blick auf die Menschenrechte verstärkt darauf, wie wir die Richtlinien der OECD und anderer adressieren. Auch hier gilt: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Wir haben den Punkt verstanden, wir nehmen ihn ernst und versuchen jeden Tag besser zu werden.

Sie wollen, dass HeidelbergCement noch schlanker und effizienter wird. Wir haben die vielen Effizienz-Programme von ihrem Vorgänger Bernd Scheifele verfolgt. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da noch Potenzial für Effizienz und Sparprogramme sein soll.

Aus reinem Sparen werden wir kein gutes Unternehmen – vor allem nicht mit Blick auf Innovationen und Weiterentwicklung. Wir werden uns sicherlich nicht kaputt sparen. Aber wir sind in einem weltweiten Wettbewerb. Und das bedeutet, dass wir in allen Dimensionen eine top Leistung bringen müssen. Das gilt auch für unser Kostenmanagement. Und Personal ist nun mal neben der Energie der größte Kostenblock.

Se schließen also auch einen weiteren Personalabbau nicht aus?

Das ist eine gute DNA des Unternehmens. Wir müssen uns stetig weiterentwickeln und in vielen unserer Kostenblöcke ständig besser werden. Die Mannschaft weiß das auch.

Sie loben die Mitarbeiter für ihren tollen Job in der Corona-Zeit, gleichzeitig erklären Sie: Es kann sein, dass Arbeitsplätze wegfallen. Da verlangen Sie echt viel.

Ja, das ist so. Das ist ein Spagat und die Diskussionen gibt es. Aber wir können uns nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Dafür ist weltweiter Wettbewerb zu intensiv. Und wir wollen ganz vorne mit dabei sein.

Klingt ein bisschen nach einer Abkehr von Ihrem Vorgänger Bernd Scheifele.

Ich habe mit meinem Vorgänger zwölf Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und wir haben unter ihm eine sehr erfolgreiche Entwicklung hingelegt. Aber: Jeder von uns muss in der jeweiligen Situation die jeweils richtige Entscheidung für das Unternehmen treffen. Alles zu seiner Zeit. Deshalb ist es mir wichtig, dass ich nicht einfach versuche weiterzuführen, was wir in der Vergangenheit getan haben. Sondern ich habe mich gezwungen, mir zu überlegen: Was würde ich machen, wenn ich nicht schon zwölf Jahre dabei wäre? Wir haben große Stärken aus der Vergangenheit, die wir auch weiter nutzen können. Aber ich bin überzeugt, dass es ein paar Dinge gibt, die wir anders und besser machen können.

Welche denn?

Wir haben in der Vergangenheit sehr stark den Fokus auf Kosten gelegt. Jetzt können wir auf dieser super erkämpften Basis Dinge in Gang setzen, die uns die Zukunft für die nächsten Generationen sichert. Und das sind nach nicht mehr notwendigerweise die gleichen Dinge, die uns zum Erfolg der letzten Jahrzehnte geführt haben.

Bisher hat HeidelbergCement keine Frau im Vorstand und hier bis zuletzt sogar die Zielgröße Null angegeben. Bleibt das so?

Nein, die Zielgröße haben wir schon im März geändert. Bis 2025 wollen wir mindestens eine Frau im Vorstand haben. Mir persönlich kommt das sehr entgegen. Ich lebe in einem Damen-dominierten Haushalt. Ich glaube, darin liegt eine Chance für die Zukunft. Das bezieht sich im Übrigen nicht nur auf Frauen, sondern auch auf unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche Gedankenrichtungen. Da sind wir meines Erachtens als globales Unternehmen klar aufgerufen, uns möglichst breit aufzustellen.

Wie oft sprechen Sie eigentlich noch mit Bernd Scheifele?

Ich bin mit Herrn Scheifele weiterhin in einem guten und konstruktiven Austausch. Wir haben ein gutes Miteinander.

Wie geht es hier am Standort weiter?

Das Zementwerk in Leimen: Dort geht bald ein Stück Tradition zu Ende. Foto: Fink

Wir haben ja die harte Entscheidung getroffen, unser Werk in Leimen Ende 2022, Anfang 2023 vom Netz nehmen. Das ist uns nicht leicht gefallen. Aber unsere Rohstoffreserven dort sind erschöpft. Mir war aber wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort jetzt Klarheit bekommen.

Generell müssen wir uns immer wieder fragen: Sind wir noch auf dem richtigen Pfad unterwegs? Wie können wir noch besser werden? Deswegen kämpfe ich im Unternehmen dafür, dass die Mannschaft Freude an Veränderungen bekommt. Es ist auch meine Aufgabe als Vorstandsvorsitzender, ihnen die Angst davor zu nehmen. Veränderung kann Spaß machen, es steckt eine unheimliche Chance darin. Dafür braucht es Neugierde – die für die Weiterentwicklung des Unternehmens ganz wichtig ist.

Das ist wahrscheinlich schwer zu vermitteln, wenn wie im Fall des Leimener Werkes ein großes Stück Tradition und Arbeitsplätze verloren gehen. 90 von 120 Mitarbeitern dort müssen gehen.

Das ist natürlich immer ein Drahtseilakt. Den Drehofen in Leimen abzuschalten war ein historischer Beschluss, diese Dimension war uns bewusst. Veränderung bedeutet auch, harte Entscheidungen treffen zu müssen. Aber wir versuchen, sie nicht rauszuschieben, klar mit den Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren und das fair umzusetzen. Auch gemeinsam mit unseren Betriebsräten. Wir prüfen, wo es Chancen gibt, Kollegen weiterzuentwickeln und Regelungen zu Vorruhestand oder Altersteilzeit zu nutzen.

Sie führen also gerade Gespräche mit dem Betriebsrat? Wie weit sind Sie?

Die Gespräche laufen und sind unserer Wahrnehmung nach sehr konstruktiv. Natürlich gibt es da unterschiedliche Sichtweisen. Und auch wenn die Lösungen am Ende nicht für alle komplett richtig sein werden – wir versuchen gemeinsam mit den Gremien, vernünftig und unaufgeregt für alle Beteiligten die besten Entscheidungen zu treffen.