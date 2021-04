Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Frühjahr ist eigentlich die beste Zeit für Aktionäre: Dann fließen die Dividenden und die Unternehmen laden zu ihren Hauptversammlungen, bei denen sich manche Besucher sogar ans Mikrofon wagen und Fragen stellen. Das Aktionärstreffen ist für viele auch ein gesellschaftliches Ereignis.

Doch in der Corona-Pandemie ist alles anders. Statt Präsenz-Hauptversammlungen mit Tausenden Aktionären finden in diesem Jahre schon zum zweiten Mal nur virtuelle Veranstaltungen statt – am kommenden Donnerstag beginnt auch in der Rhein-Neckar-Region mit der BASF die Saison der großen Publikumsgesellschaften.

Wegen der anhaltenden Pandemie hatte die Bundesregierung die Sonderregelung für virtuelle Aktionärstreffen bis Ende 2021 verlängert. Danach dürfen die Unternehmen ihre Hauptversammlungen auch ohne vorherige Satzungsänderung online durchzuführen. Den Aktiengesellschaften kommt das entgegen: Virtuelle Hauptversammlungen sind meist günstiger durchzuführen und kosten auch weniger Zeit, weil die Aktionäre keine Nachfragen mehr stellen dürfen – Aktionärsvertreter kritisieren das als eine Einschränkung von Rechten der Anteilseigner.

Denn auch bei der Ludwigshafener BASF sind die Aktionäre aufgefordert, bis spätestens einen Tag vor der Versammlung ihre Fragen schriftlich einzureichen. Nur wenige Unternehmen wie die Deutsche Bank oder Bayer ermöglichen es Aktionären, während der Versammlung online Nachfragen zu ihren zuvor versandten Fragen zu stellen. "Viele Unternehmen gehen nicht über das gesetzlich vorgeschriebene Minimum hinaus, obwohl mehr möglich wäre," kritisierte kürzlich der Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Jürgen Kurz, gegenüber der dpa. Zudem hätten die Aktionäre rechtlich keine Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, wenn ihre Frage nicht beantwortet wird. "Das ist für die Rechtsabteilungen der Firmen eine sehr angenehme Situation".

Die DSW spricht sich daher dafür aus, dass nach dem Ende der Pandemie Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümer der Unternehmen bei den Treffen physisch wieder zusammenkommen. Das zumindest will man bei der BASF auch: "Derzeit gehen wir davon aus, die Hauptversammlung 2022 wieder als Präsenzveranstaltung im Rosengarten abhalten zu können," so eine Sprecherin.