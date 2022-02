Heidelberg. (mk) Kurz vor Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2021/22 der Heidelberger Druckmaschinen AG haben sich Analysten zuversichtlich gezeigt, dass sich der jüngste Aufwärtstrend fortsetzt. "Wir rechnen mit einer weiterhin guten Nachfrage und entsprechend mit steigenden Bestellungen", schreibt Stefan Augustin, Analyst bei Warburg Research, in einer aktuellen Einschätzung. Für das zuletzt stürmisch wachsende Geschäft mit den Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen) erwartet er im Jahresvergleich sogar dreistellige Wachstumsraten. Im Gesamtjahr rechnet der Experte mit einem auf rund 2,1 Milliarden Euro steigenden Umsatz und einem Ergebnis (EBITDA) von 160 Millionen Euro. Heideldruck wird am kommenden Mittwoch seine Quartalszahlen vorlegen.

Zuvor hatte sich auch Peter Rothenaicher, Analyst bei Baader Research, optimistisch gezeigt: Nach vielen Jahren der Ergebnisenttäuschung scheine Heidelberg zurück auf dem Erfolgsweg zu sein und die Fähigkeit, nachhaltig solide Gewinne zu erzielen, wiedererlangt zu haben. "Heideldruck kann zuversichtlich in die kommenden Jahre blicken", schreibt er. Risiken sehen beide Analysten derzeit lediglich in den gestörten Lieferketten und der Omikron-Welle in der Corona-Pandemie.

Konzernchef Rainer Hundsdörfer hatte kürzlich in einem Interview gesagt, dass sich Heideldruck durch das Erschließen neuer Geschäftsfelder schrittweise zu einem Automatisierungs- und Technologieunternehmen transformieren werde. Ein Sprecher betonte zugleich, dass auch im klassischen Akzidenzdruck eine weltweite Markterholung bei den Investitionen spürbar sei. "Wir werden auch in Zukunft gezielt in diesen Bereich investieren, um unsere starke Marktposition zu behaupten", sagte er. "Es ist nach wie vor ein Milliardengeschäft, mit dem wir ein gutes Ergebnis erwirtschaften können".