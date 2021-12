Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha hat ein neues multimodales Modell Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt. Laut Mitgründer und Firmenchef Jonas Andrulis ist es in der Lage, Bilder und Texte mithilfe eines eigenen Weltwissens zu verstehen und einzuordnen. Auf dieser Basis könne das Modell Kontexte herstellen, Aufgaben lösen, Fachfragen beantworten und Zusammenfassungen zu komplexen Themen erstellen. Kurzum: Nutzbringend anwendbar sei sein KI-System immer dann, wenn Sprache und Text gefragt seien, sagte Andrulis bei einem Besuch von Franziska Brantner (Grüne), seit kurzem Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, am Dienstag in Heidelberg.

Die vor rund drei Jahren in Heidelberg gegründete Aleph Alpha GmbH gilt beim Thema KI als Leuchtturm in Europa und misst sich im ungleichen Wettbewerb mit Tech-Konzernen wie Microsoft, Google oder Apple, die über nahezu unbegrenzte Budgets verfügen. "Wir sind im Moment die einzige Firma in Europa, die an der allgemeinen KI arbeitet", ist Andrulis stolz. Außer Aleph Alpha seien damit nur Firmen in den USA, China, Kanada und Israel beschäftigt. Ziel sei deshalb, eine europäische Souveränität bei der Entwicklung aufzubauen. Die Ergebnisse sollen dann auch dem privaten und öffentlichen Sektor in Europa zugute kommen.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als einer der Mega-Trends der Wirtschaft. Sie wird auch als "Machine learning" bezeichnet, also als Versuch, menschliches Lernen und Denken auf Computer und Maschinen zu übertragen und ihnen Intelligenz zu verleihen. Sie sollen damit Alltagsprobleme lösen, den Zusammenhang von Ursache und Wirkung verstehen, folgerichtig denken und aus Erfahrungen lernen können. Andrulis, der im Oktober den deutschen KI-Preis erhielt, ist überzeugt davon, dass das die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine grundsätzlich verändern wird.

"Wenn wir bei diesem Thema mitspielen wollen, müssen wir auf die Tube drücken", sagte die Staatssekretärin Brantner bei ihrem Besuch. Sonst würden die Rahmenbedingungen für KI und andere Innovationen ausschließlich in China und den USA definiert und nicht auf Grundlage europäischer Werte.

Die Grünen-Politikerin, die sich schon seit längerem für eine europäische Innovationsunion stark macht, wollte bei ihrem Besuch in Heidelberg auch ausloten, welche Unterstützung die Politik Firmen wie Aleph Alpha bieten kann. Andrulis und sie waren dabei einig, dass dazu neben einer Anschubfinanzierung auch eine entsprechende Auftragsvergabe bei öffentlichen Ausschreibungen und das Schaffen von fairen rechtlichen Rahmenbedingungen gehören, um eine Bildung von Monopolen zu verhindern.

Zudem entstand bei dem Treffen die Idee, das von Aleph Alpha entwickelte KI-Modell auch anderen Start-ups zur Verfügung zu stellen, die darauf aufbauend eigene Anwendungen programmieren könnten. Solche junge und in der Regel kapitalschwache Firmen wären mit eigenen Mitteln gar nicht in der Lage, entsprechende Vorarbeiten selbst zu leisten.

Aleph Alpha beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist bereits das dritte Unternehmen, das Andrulis gegründet hat. Eines hat er bereits an den US-Konzern Apple verkauft, für den er einige Jahre in leitender Stellung tätig war. Doch er wollte unbedingt wieder etwas Eigenes aufbauen. Einen Vertrauenvorschuss hat es bereits erhalten: Im laufenden Jahr hat das Start-up bereits rund 30 Millionen Euro an Finanzierung von europäischen Investoren erhalten.