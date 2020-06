Von Matthias Kros

Zürich. Der neue ABB-Chef Björn Rosengren will den Elektrotechnik-Konzern, der zu den größten industriellen Arbeitgebern Heidelbergs zählt, profitabler machen und scheut dabei auch vor einer härteren Gangart nicht zurück. ABB habe Geschäfte, die nicht gut genug arbeiteten, sagte er Schweizer Medien zufolge bei einer Investorenkonferenz am Mittwoch in Zürich. Könnten diese Geschäfte nicht saniert werden, sei auch eine Abtrennung nicht tabu. Bei welchen Einheiten dies der Fall sein könnte, soll im Herbst bekanntgegeben werden.

Offenbar kennt Rosengren wenig Hemmungen. "Wir machen das auf unsentimentale Art”, kündigte der Schwede an, der gut 100 Tage im Amt ist. ABB peilt unter seiner Führung unter anderem ein jährliches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent und eine Gewinnmarge von 13 bis 16 Prozent an. "Ich werde nicht zufrieden sein, bevor wir nicht 15 Prozent erreicht haben”, sagte Rosengren. 2019 kam ABB auf 11,1 Prozent.

Der Elektrotechnik-Konzern in florierenden Bereichen wie Automatisierung, erneuerbare Energien oder Elektromobilität unterwegs, wächst aber selber nur langsam. "Wir müssen diese Entwicklung ändern", erklärte Rosengren. Auch in der Region machte ABB in der Vergangenheit eher durch Schrumpfen und Restrukturierungen von sich Reden. Zuletzt gab der Konzern die Schließung seines Standortes Ladenburg bekannt. Vor allem auch durch den Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi, der im Sommer abgeschlossen werden soll, dürfte die Mitarbeiterzahl in der Region erstmals wieder unter die Marke von 3000 sinken, mehr als sie Hälfte davon arbeitet in Heidelberg.

Größere Akquisitionen stünden bei ABB derzeit nicht im Mittelpunkt, erklärte Rosengren weiter. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Stromnetzsparte sollen stattdessen den Aktionären zugutekommen. Außerdem ist ein weiterer Aktienrückkauf geplant.

Erreichen will Rosengren seine Ziele unter anderem durch eine neue Konzernstruktur. Der neue ABB-Chef unterteilt den Konzern in 18 Divisionen, die den vier Unternehmensbereichen (Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik und Fertigungsautomation) zugeordnet sind. "Die 18 Chefs dieser Einheiten sind die wichtigsten Personen in der Gruppe", stellte Rosengren auch mit Blick auf die zuvor mächtigen Länderchefs klar, die zuvor in die Entscheidungen maßgeblich eingebunden waren. Der Länderchef für Deutschland, Hans-Georg Krabbe, sitzt in Mannheim, scheidet ab Ende des Jahres aus. Der Posten solle trotz der schwindenden Bedeutung wiederbesetzt werden, sagte ein Sprecher in Mannheim.