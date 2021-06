Von Matthias Kros

Zürich/Heidelberg. Der Technologiekonzern ABB, größter industrieller Arbeitgeber Heidelbergs, führt Anfang des nächsten Jahres für seine weltweit über 100.000 Mitarbeiter eine bezahlte Elternzeit ein. Das Programm sei "genderneutral", unterscheide also nicht zwischen den Geschlechtern, und schließe auch Adoptionen oder Leihmutterschaften mit ein, teilte das Unternehmen in Zürich mit. ABB wolle allen Eltern die Möglichkeit geben, mehr Zeit mit ihren Neugeborenen zu verbringen. Deshalb können sie innerhalb des ersten Lebensjahres eines Kindes bis zu zwölf Wochen bezahlte Elternzeit erhalten. Anschließend habe jeder Mitarbeiter Anspruch auf seine vorherige Stelle.

Das weltweite Elternzeitprogramm werde am 1. Januar 2022 in Kraft treten und sukzessive in jedem Land unter Einhaltung der jeweiligen lokalen Gesetze und Bestimmungen eingeführt. Auch in Deutschland werde es "in jedem Fall umgesetzt", sagte eine Sprecherin am Dienstag in Mannheim. Allerdings gebe es bei der deutschen ABB schon heute eine sehr ausgeprägte Kultur der Unterstützung von Eltern, die auch über die staatlichen Leistungen hinausgehe. "Das macht die Umsetzung der Regelungen für uns in Deutschland natürlich etwas komplexer als in Ländern, in denen solche Leistungen bisher vielleicht weniger umfassend vorhanden sind", erklärte sie. ABB beschäftigt in der Region fast 3000 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Heidelberg.

Das internationale Elternzeitprogramm sei Teil der im Herbst 2020 lancierten "Global Diversity & Inclusion Strategy 2030" von ABB, hieß es weiter. Diese Strategie verdeutliche die Bemühungen des Unternehmens, Inklusion und Gleichbehandlung aller Menschen zu unterstützen, unabhängig etwa von Geschlecht, Fähigkeiten, Alter, ethnischer Herkunft und sexueller Orientierung. "Aufbau und Förderung einer Kultur der Vielfalt und Inklusion haben für ABB höchste Priorität. Sie ist die Grundlage für Innovation und bessere Entscheidungen", sagte Personalchefin Carolina Granat. Zu den Beweggründen von ABB dürfte aber auch gehören, dass alle Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels um gute Mitarbeiter kämpfen müssen.