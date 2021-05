Heidelberg. (mk) Nach der BASF steht am Donnerstag die zweite Hauptversammlung eines DAX-Konzerns der Region an. Zum zweiten Mal müssen die Aktionäre von HeidelbergCement dabei mit dem virtuellen Format vorliebnehmen, was offenbar ermüdet: Bei der BASF waren in der vergangenen Woche beispielsweise nur 2600 Aktionäre am Bildschirm dabei, im Jahr zuvor waren es noch fast 4400, bei der letzten Präsenzveranstaltung 2019 sogar über 6000. Trotzdem steigt übrigens die Zahl der Fragen der Aktionäre, die vorab eingereicht werden müssen.

Im vergangenen Jahr habe sich die Anzahl der Fragen gegenüber den früheren Präsenzveranstaltungen bereits vervierfacht, sagt ein HeidelbergCement-Sprecher: "Und für dieses Jahr erwarten wir eine weitere signifikante Steigerung."