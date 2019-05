Von Daniel Bernock

Mannheim. Es war das erste Mal, dass der seit einem Jahr amtierende BASF-Chef Martin Brudermüller sich den Fragen der Aktionäre auf der Hauptversammlung stellen musste. Und überwiegend empfingen die rund 6300 Aktionäre den 57-Jährigen im Mannheimer Rosengarten am Freitag positiv, wenngleich die Sorgen vor unruhigen Zeit klar zu spüren waren.

In seiner Rede betonte Brudermüller, dass die weltweite Lage derzeit keinen Rückenwind gebe und die "stürmischen Zeiten" nicht spurlos an der BASF vorbeigingen. Dennoch sei er überzeugt: Die langfristigen Trends, etwa eine steigende Weltbevölkerung und eine zunehmende Urbanisierung, seien intakt - und von diesen soll auch die BASF profitieren. Allerdings müsse sich das Unternehmen deutlich verändern. "Wir müssen mutiger und kämpferischer werden", so Brudermüller. Die von ihm ausgerufene neue Strategie, die auch "unbequeme Wahrheiten" anspreche, werde die BASF verändern. 2019 bezeichnete Brudermüller als ein "Übergangsjahr".

Die Geschäfte in den ersten drei Monaten des Jahres seien wie erwartet "schwach" gewesen, sagte der BASF-Chef. Im ersten Quartal legte der Umsatz leicht um drei Prozent auf 16,2 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel deutlich um 22 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Als Grund nannte das Unternehmen niedrigere Beiträge aus den Segmenten Materials und Chemicals - hervorgerufen vor allem durch die kriselnde Automobilbranche und die globalen Unsicherheiten infolge der Handelskonflikte. Dennoch: Auch in "anspruchsvollen Zeiten" soll die Dividende für die Aktionäre jedes Jahr steigen, versprach Brudermüller, der mehr als die Hälfte seines Berufslebens für die BASF gearbeitet hat. Und noch heute sei er so leidenschaftlich bei der Sache wie damals. "Mein Herz schlägt für die BASF", so Brudermüller.

Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) lobte Brudermüller für seine "energiegeladene und sympathische" Rede. "Unsere Erwartungen an Sie sind hoch", sagte der Aktionärsvertreter. Dass das Unternehmen 2019 zum Übergangsjahr erklärt habe, gefalle ihm natürlich nicht. Positiv sehe er jedoch, dass die Prognose für das Gesamtjahr aufrecht erhalten wurde.

Arne Rautenberg von Union Investment, der Investmentgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, monierte, dass die BASF-Aktie in der jüngeren Vergangenheit meist nicht besser als der Dax oder der Chemie-Vergleichsindex abgeschnitten habe. Das könne den Vorstand nicht zufrieden stellen. Die Gewinn-Margen seien im Vergleich mit den Wettbewerbern zu niedrig. "Wir sind froh, dass jetzt wieder ein Vollblutchemiker auf dem BASF-Chefposten sitzt", sagte Rautenberg. Er warnte allerdings: "Muten Sie sich nicht zu viel zu!" BASF sei derzeit eine Großbaustelle, da könne man schnell den Überblick verlieren. "Die BASF darf sich nicht nur um sich selbst drehen."

Kritisch bewertete Hans-Martin Buhlmann von der Vereinigung Institutionelle Privatanleger (VIP) das "dramatisch schlechte" Quartalsergebnis. "Wo ist der Gewinn geblieben?", fragte Buhlmann. Wie könne es sein, dass Segmente teilweise 50 bis 60 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum liegen? Das Geld für eine höhere Dividende müsse auch verdient werden.

Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel wies darauf hin, dass das Unternehmen mit einer global schwächeren Nachfrage im ersten Quartal gerechnet habe. Auch das zweite Quartal werde schwierig bleiben. In der zweiten Jahreshälfte sollten die Geschäfte jedoch anziehen, zumal im Vorjahr das Niedrigwasser im Rhein das Unternehmen belastet hatte. Laut Brudermüller hat BASF für das laufende Jahr vorgesorgt: So seien zahlreiche Transportschiffe mit einem niedrigeren Tiefgang reserviert, die Rohstoffpuffer in der Produktion seien erhöht worden, zudem gebe es mehr Entladestationen, um Engpässe zu vermeiden. Außerdem sei der Konzern mit der Politik im Gespräch, um eine kritische Stelle im Rhein bei Kaub zu vertiefen und damit länger befahrbar zu machen. "Ein Restrisiko bleibt jedoch", sagte Brudermüller.