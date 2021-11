Hannover/Mannheim. (dpa/kla) Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests in Apotheken oder Drogerien steigt mit der wachsenden Zahl der Fälle. In einigen Regionen werden die Tests nun knapp. In Drogerien komme es bundesweit regional zu Engpässen, wie ein Sprecher der Drogeriekette Rossmann mitteilte. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage könne es punktuell Probleme bei der Verfügbarkeit geben. Auch bei der Drogeriekette dm hieß es: "Derzeit kann es aufgrund der schwankenden Nachfrage sowie gestörter Lieferketten dazu kommen, dass nicht immer alle Produkte ausreichend verfügbar sind". Die Drogerie bietet Selbsttests von drei verschiedenen Herstellern an. Online war keiner der Tests verfügbar. Zwei der drei verschiedenen Tests waren der Website zufolge jedoch in den Läden der Kette in allen Bundesländern zu kaufen.

Auch in Apotheken, wo es ebenfalls Corona-Selbsttests zu kaufen gibt, kommt es regional zu Engpässen. "In einigen Regionen gibt es derzeit Lieferengpässe für Schnelltests, andere Regionen haben noch keine Probleme", teilte eine Sprecherin des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) mit. Welche Regionen genau betroffen sind, konnte sie nicht sagen.

Der Pharmakonzern Roche, der die von ihm produzierten Selbsttests am Standort in Mannheim verpackt und von dort aus den Pharmagroßhandel beliefert, betonte bei einem Pressegespräch am Mittwoch, man sei aktuell voll lieferfähig. Der Konzern habe seine Produktion auch zwischenzeitlich nicht heruntergefahren, um genau solche Lieferengpässe zu vermeiden, erklärte eine Unternehmens-Sprecherin. Auch sie verwies auf die gestiegene Nachfrage aufgrund der wieder zunehmenden Infektionen. Insgesamt habe Roche bisher Schnelltests im mittleren dreistelligen Millionenbereich ausgeliefert.