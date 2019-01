Von Daniel Bernock

Mannheim. Die besten Talente Europas und die führenden deutschen Unternehmen - die Veranstaltung Hackdays Rhein-Neckar geizt nicht mit Superlativen. Die "Hacker" dringen dabei allerdings nicht illegal in fremde Computer ein, sondern lösen vielmehr spielerisch und kreativ komplexe Aufgaben. Vom 14. bis 17. Februar findet das Event von und für Digital-Begeisterte in Mannheim statt. Die RNZ hat mit dem Veranstalter Oliver Brümmer gesprochen.

Herr Brümmer, wie laufen die Hackdays Rhein-Neckar ab?

Am Donnerstag werden die verschiedenen "Challenges" vorgestellt. Insgesamt stellen acht Firmen den Teilnehmern Aufgaben, die mit digitalen Business-Anwendungen zu tun haben. Vor dem eigentlichen Arbeiten fahren die Teilnehmer mit Bussen zu den Unternehmen und bekommen dort eine Tour, bei der sie die Firma kennenlernen können. Am Freitag werden die Challenges in Teams bearbeitet. Dann wird sozusagen "gehackt", bei uns im Mannheimer Mafinex. Unterbrochen wird die Arbeit lediglich von Musikern der Popakademie. Am Sonntag gibt es dann im John-Deere-Forum eine Vorentscheidung und schließlich küren wir drei Gesamtsieger.

Was wollen Sie mit der Veranstaltung erreichen?

Wir wollen zeigen, dass jetzt ein Wandel stattfinden muss. Veranstaltungen, auf denen von der Bühne herab zum Thema Innovationen und Digitalisierung referiert wird, sind von gestern. Jetzt geht es darum, die Digitalisierung anzupacken und umzusetzen. Wir wollen nicht nur diskutieren, sondern auch die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Experimentieren ist beim Thema Digitalisierung ganz wichtig. Wenn dabei etwas herauskommt: Super! Und wenn nicht, dann hat man auf jeden Fall etwas gelernt.

Wie sehen die Teams aus, wer sind die Hacker?

Pro Aufgabe wird es in etwa fünf Teams mit jeweils drei bis fünf Personen geben. Teilweise sind das Teams, die sich vor Ort auf der Veranstaltung gebildet haben, teilweise melden sich die Teams geschlossen an. Die Hacker sind in etwa zur Hälfte Berufstätige und zur anderen Hälfte Studierende.

Welchen Vorteil haben die Hackdays Rhein-Neckar für die teilnehmenden Firmen?

Sie haben einen engen und intensiven Kontakt zu jungen Talenten. Darüber hinaus bieten sich interessante Lösungen für ihre Herausforderungen im digitalen Bereich. Diese Ideen können die Unternehmen nach der Veranstaltung weiter ausarbeiten. Zudem profitieren die Unternehmen davon, dass sie sich untereinander zum Thema Digitalisierung austauschen können.

Und was bringt die Veranstaltung den Teilnehmern?

Es ist eine gute Netzwerkveranstaltung. Wir haben viele hochkarätige Unternehmen aus der Region, die dabei sind. Aber es wird auch jede Menge Spaß geboten, inklusive Freibier und guter Musik von Künstlern der Popakademie.

Info: Interessierte können sich zum Veranstaltungsfinale am Sonntag anmelden unter: guests@hack-days.de