So ging Betriebsratswahl früher: Arbeiter der Preussag Stahl AG in Salzgitter werfen 1997 ihre Stimmenzettel in die Urne. Dank Corona ist das so kaum noch möglich. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Beschäftigten zehntausender Betriebe in Deutschland wählen in den kommenden Wochen ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Betriebsräte. Doch die Wahlen, die mindestens alle vier Jahre und meist zwischen Anfang März und Ende Mai stattfinden, werden nicht so ablaufen können, wie das in den zurückliegenden Jahrzehnten üblich war – mit Wahlurnen im Betrieb und Kollegen, die davor Schlange standen.

Die Corona-Pandemie zwingt auch hier zu einem Umdenken. Schon, weil viele Beschäftigte im Moment überhaupt nicht in die Betriebe kommen. Fast die Hälfte arbeitet derzeit einer Umfrage der Tüv-Prüfgesellschaften zufolge regelmäßig von zu Hause aus. Und fast ein Viertel betritt das eigene Büro in der laufenden Omikron-Welle praktisch gar nicht mehr. Für sie alle muss eine andere Möglichkeit gefunden werden, ihre Stimme abzugeben.

In vielen Unternehmen setzen die Wahlvorstände daher in diesem Jahr verstärkt auf die Briefwahl. Bei der SAP SE würden zwar Anfang April Wahllokale für die rund 17.500 Beschäftigten in der Region an den Standorten in Walldorf und St. Leon Rot eingerichtet, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Klaus Merx. Doch sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Briefwahlunterlagen standardmäßig zugeschickt bekommen – damit sie sich an der Abstimmung beteiligen können, obwohl beim Softwarekonzern rund 90 Prozent der Belegschaft seit fast zwei Jahren zu Hause arbeiten.

Beim Chemiekonzern BASF sind die rund 36.600 Beschäftigten im Stammwerk in Ludwigshafen, von denen sich in der Spitze bis zu 20.000 im Homeoffice befinden, bereits seit Ende Januar aufgerufen, per Brief eine neue Arbeitnehmervertretung zu wählen. Doch auch dort werden Anfang März an drei Tagen Wahlurnen aufgestellt.

Könnte der Wahlvorstand stattdessen auch Briefwahl für die gesamte Belegschaft beschließen? Gesetzlich geregelt sei, dass für Betriebsteile mit räumlicher Distanz zum Hauptbetrieb der Wahlvorstand Briefwahlen bestimmen könne, erklärt Esther Beckhove, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Schwetzingen. "In diesem Fall gibt es kein örtliches Wahllokal." Mit Blick auf den Hauptbetrieb (wie etwa bei SAP in Walldorf und BASF in Ludwigshafen) habe sich die Frage bislang – in der Zeit vor Corona – nicht gestellt. Doch könne der Betriebsrat für alle Kolleginnen und Kollegen Briefwahl beschließen, wenn sich fast die gesamte Belegschaft (90 Prozent oder mehr) im Homeoffice befände. "Allerdings gibt es hierzu keine klare gesetzliche Regelung und keine gerichtliche Entscheidung", fügt Beckhove hinzu. "Es handelt sich um einen geschätzten Wert."

Zudem habe der Wahlvorstand keine Pflicht nachzuforschen, wer im Homeoffice ist. Er muss also nicht selbst die Belegschaft abtelefonieren und nachfragen, wer am Wahltag wo zu sein gedenkt. Vielmehr müsse ihm der Arbeitgeber mitteilen, wie viele Mitarbeiter nicht im Betrieb arbeiten, so die Anwältin. "Entscheidend ist die Prognose zum Zeitpunkt des Erlasses des Wahlausschreibens."

Bislang können Beschäftigte dem Gesetz nach Briefwahl dann beantragen, wenn sie wissen, dass sie sich zum Zeitpunkt der Wahl nicht im Betrieb aufhalten werden – etwa wegen Außendienst, Schicht- oder Telearbeit; zudem diejenigen, die sich beispielsweise in Elternzeit befinden oder arbeitsunfähig sind.

Doch stellt die Betriebsratswahl im heimischen Büro die Arbeitnehmervertreter vor neue Herausforderungen. So sorgt sich etwa die Gewerkschaft IG BCE um die Beteiligung. 61 Prozent stimmten bei der Wahl vor vier Jahren bei der BASF in Ludwigshafen ab. Das hoffe man nun wieder zu erreichen, erklärt der dortige Bezirksleiter der Gewerkschaft, Gunther Kollmuß. Immerhin bemesse sich daran auch der Rückhalt, den das Gremium in der Belegschaft genieße.

Daher stellt sich für die Arbeitnehmervertreter nun die Frage, wie sie möglichst viele Kolleginnen und Kollegen motivieren können – obwohl es einen größeren Aufwand bedeutet, die Wahlunterlagen anzufordern, sie zu Hause auszufüllen und zurückzuschicken, als kurz vom Büro aus zur Wahlurne zu schlendern.

Die IG BCE versucht es über die direkte Ansprache ihrer Mitglieder. Zudem nutzen die Arbeitnehmervertreter digitale Kanäle. Der SAP-Betriebsratsvorsitzende Merx erwartet, dass im diesjährigen Wahlkampf mehr auf Newsletter und Online-Kommunikation gesetzt wird. Bei der BASF gibt es statt der üblichen Betriebsversammlungen virtuelle Treffen, zudem Wahlkampf-Videos im Internet und Botschaften in den sozialen Medien. Doch seien gerade die Mitarbeiter in der Produktion auf diesem Weg schwer zu erreichen, meint der Betriebsratsvorsitzende Sinischa Horvat. Nicht jeder dort habe Zugang zu Computern.