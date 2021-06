Von Matthias Kros

Heidelberg. Gründerinnen haben es schwer in Deutschland. Oft fehlt ihnen der Zugang zu Risikokapital und ein Netzwerk aus Sparringspartnern, mit denen sie sich über Ideen und Konzepte austauschen können. Die Folge: Nur etwa vier Prozent der Unternehmen werden in Deutschland von Frauen gegründet.

Höchste Zeit also Gründerinnen zu mehr Erfolg und Sichtbarkeit zu verhelfen und für mehr Vielfalt in der deutschen Geldgeber-Landschaft zu sorgen. Das jedenfalls meint die Heidelberger Finanzexpertin, Investorin und Multi-Aufsichtsrätin Ina Schlie. Gemeinsam mit vier weiteren Top-Managerinnen hatte sie im Oktober 2020 in ein Berliner Unternehmen investiert.

"Das war wie eine Initialzündung", erinnert sich Schlie im Gespräch mit der RNZ. Es folgten mehrere Workshops und Anfang Juni dieses Jahres die Gründung des Verein encourageventures, dem sich mittlerweile 60 weitere weibliche Führungskräfte und bekannte Persönlichkeiten angeschlossen haben, wie die ehemalige deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die Vorsitzende der Charta der Vielfalt Ana-Cristina Grohnert, Tina Müller, CEO der Parfummarktkette Douglas und die Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, Sigrid Nikutta.

"Das sind größtenteils Profis, die schon bei anderen Unternehmen investiert sind und ihr Geld gewinnbringend anlegen wollen", erklärt Schlie. Gemeinsam wollen sie Gründerinnen, Investorinnen und Mentorinnen zusammenbringen. Parallel ist – in Zusammenarbeit mit dem Investor Auxxo – der Aufbau eines 100 bis 200 Millionen Euro schweren Venture-Capital-Fonds namens All-Female-Growth-Fonds geplant.

Offizieller Startschuss ist am heutigen Donnerstag in Berlin, doch die Idee habe schon in den vergangenen Monaten ein überwältigendes Echo gefunden, sagt Schlie, die Co-Vorsitzende des Vereins. Die Liste, der Frauen, die mitmachen, werde fast täglich länger, obwohl man sich angesichts der Corona-Pandemie noch nie habe persönlich treffen können.

Julia Piechotta (li.) und Amelie Vermeer, Gründerinnen des Heidelberger Unternehmens Spoontainable, haben ihre Idee von essbaren Eislöffeln bereits präsentiert. Foto: Spoontainable

Sogar zwei Veranstaltungen (Pitches) hätten bereits stattgefunden, bei denen sich Start-ups mit ihrer Idee präsentieren konnten. Darunter das 2018 gegründete Heidelberger Unternehmen Spoontainable, das essbare Eislöffel und Kaffee-Rührstäbchen entwickelt hat, und bereits acht Beschäftigte zählt. "Wir sind schon seit längerem auf Investorensuche", erklärt Geschäftsführerin Amelie Vermeer, die Spoontainable gemeinsam mit Julia Piechotta gegründet hat. Beide sind heute Alleineigentümer, aber bereit Anteile abzugeben. Dabei sei aber ganz wichtig, dass die "Investoren menschlich zu uns passen und uns auch mit ihrem Wissen zur Seite stehen", erklärt sie.

Einen hohen sechsstelligen Betrag wünsche man sich, um den nächsten Wachstumsschritt gehen zu können. Denn die in Europa jetzt in Kraft tretenden Plastikverbote böten ihnen enorme Chancen, so Vermeer. In der vergangenen Woche habe man die Idee bei encourageventures vorstellen können. Von einer Investorin habe man dabei sogar eine Zusage erhalten.

Alle vier bis sechs Wochen sollen künftig solche Pitches stattfinden, auf bestimmte Branchen sind die Investorinnen dabei nicht festgelegt. "Bedingung ist aber, dass in den Gründerteams mindestens eine Frau ist", erklärt Schlie, die rund 25 Jahre bei SAP beschäftigt war und unter anderem im Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG sitzt. "Und wir schauen sehr genau hin, ob da nur eine Quote eingehalten wird".

Vorgesehen sei, dass ein vereinsinternes Gremium eine Vorauswahl der Start-ups treffe und dann Investorinnen gezielt eingeladen würden. Dabei seien die Pitches stets "exklusive Veranstaltungen" ohne die Öffentlichkeit, mit der Möglichkeit von anschließenden tiefergehenden Gesprächen. Und dabei soll es nicht nur um Geld, sondern auch um Know-how und Mentoring gehen. Und zwar "ganzheitlich und nachhaltig", wie Schlie betont.

Die Heidelbergerin bemängelt, dass Frauen in der Wirtschaft noch immer unterschätzt würden. Das hänge vermutlich damit zusammen, "dass sie nach wie vor auf Führungspositionen in der Minderheit sind". Schlie ist auch deshalb überzeugt davon, dass Gründerinnen ganz bewusst weibliche Investoren suchen werden, mit denen sie über wirtschaftliche Themen besser reden können als mit Männern. "Die Perspektive und die Kommunikation ist einfach eine andere".

Mit dem heutigen Donnerstag will der Verein auch seine Webseite freischalten, auf der sich interessierte Start-ups genauso wie Investorinnen registrieren und ihre Profile hinterlegen können. Mittelfristig soll das Zusammenführen von beiden dann mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) automatisch erfolgen.